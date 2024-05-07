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Зеленський анонсував підписання безпекових угод та візити в Україну міжнародних партнерів
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Зеленський анонсував підписання безпекових угод та візити в Україну міжнародних партнерів

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Володимир Зеленський
Президент України Володимир Зеленський під час вечірнього звернення 7 травня. ОПУ

Найближчими тижнями Україну відвідає низка міжнародних партнерів: планується зокрема підписання нових двосторонніх безпекових угод.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський під час вечірнього звернення 7 травня.

"Готуємо зустрічі та документи, які точно стануть новинами за найближчі тижні. Нові візити в Україну наших партнерів. Нові безпекові угоди для нашої держави й життя загалом у Європі", — сказав Зеленський.

Він також зазначив, що продовжується підготовка до фактичного старту перемовин із Європейським Союзом.

"З нашого, українського боку всі деталі будуть опрацьовані на сто відсотків. Україна виконала свої зобовʼязання. І на таку ж активність – результативну активність – Україна розраховує і з боку партнерів", — додав президент.

11 березня віцепрем'єрка Ольга Стефанішина заявила, що Україна завершила виконання всіх рекомендацій, отриманих від Європейської комісії, для надання переговорної рамки стосовно вступу в ЄС.

12 березня Єврокомісія повідомила, що підготувала переговорну рамку щодо членства України й Молдови в ЄС. Тепер її почнуть обговорювати серед країн-членів Євросоюзу.

Що відомо про вступ України в ЄС

Європейська рада на саміті у Брюсселі 23 червня 2022 року надала Україні статус кандидата в ЄС. Київ має провести декілька важливих реформ, пов’язаних, зокрема, з верховенством права, олігархами та корупцією.

"Комісія рекомендує надати Україні європейську перспективу. Це, звісно, за умови, що в країні проведуть низку важливих реформ. На думку комісії, Україна чітко продемонструвала прагнення та рішучість жити за європейськими цінностями та стандартами", — сказала президентка Єврокомісії Урсула Фон Дер Ляєн.

"Низка важливих реформ" — це сім наступних умов:

  • реформа Конституційного суду;
  • продовження судової реформи;
  • антикорупція, включно з призначенням керівника САП;
  • боротьба з відмиванням коштів;
  • втілення антиолігархічного закону;
  • узгодження аудіовізуального законодавства з європейським;
  • зміна законодавства про нацменшини.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль 26 вересня 2023 року повідомив, що на урядовому рівні 7 рекомендацій Єврокомісії щодо реформ, які треба провести для наступного кроку на шляху вступу до ЄС, повністю виконані.

7 листопада 2023 року "Радіо Свобода", посилаючись на звіт ЄК щодо України, поінформувала, що Європейська комісія вважає повністю завершеними чотири з семи рекомендацій.

8 листопада 2023 року Європейська комісія рекомендувала Раді Європейського союзу розпочати процес перемовин про вступ України та Молдови до Євросоюзу. Рамки переговорів ухвалять у березні 2024 року.

Згодом Єврокомісія оприлюднила повний розгляд висновків, які були внесені в щорічну доповідь 2023 року щодо розширення в контексті ЄС подання української заявки на членство в Європейському союзі.

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