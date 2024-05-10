На кордоні України та Румунії запустили "єЧергу" для автобусів, яка запрацює на чотирьох пунктах пропуску.

Про це повідомили у Міністерстві розвитку громад, територій та інфраструктури.

Зазначається, що електронна черга запрацювала 10 травня для регулярних та нерегулярних маршрутів. Рух автобусів за новим записом стартує 11 травня о 12:00.

Послуга реєстрації на конкретний час перетину кордону відповідно до розкладу руху стала доступною на чотирьох пунктах пропуску з Румунією: "Дякове — Халмеу", "Красноїльск — Вікову де Сус", "Дяківці — Раковець", "Орлівка — Ісакча".

За час роботи послуги "єЧерга" для автобусів, кордон за онлайн-записом перетнуло понад 73 тисячі автобусів.

У відомстві додали, що наразі автобуси вчасно перетинатимуть кордон на 15 прикордонних пунктах пропуску з із 29.

24 квітня "єЧергу" запустили для автобусів на десяти пунктах пропуску на українсько-молдовському кордоні.

9 лютого прем'єр-міністр Денис Шмигаль анонсував запуск електронної черги для автобусів на всіх пунктах пропуску з Євросоюзом і Молдовою. Тоді він нагадав, що від початку запуску проєкту "єЧерга" за електронним записом кордон перетнуло понад 40 тисяч автобусів та 725 тисяч вантажівок й додав, що це заощадило "тисячі годин часу для людей та українського бізнесу".

єЧерга — електронна черга перетину кордону на міжнародних автомобільних пунктах пропуску.

8 травня 2023 року на 16 пунктах пропуску стартувала послуга запису до електронної черги для перетину кордону водіями вантажівок. Зареєструватись можна на сайті echerha.gov.ua або в мобільному застосунку "єЧерга". З середини травня перетин кордону для вантажівок мав стати можливим лише за записом в електронній черзі.

Проєкт “Електронна черга перетину кордону” реалізується Міністерством розвитку громад, територій та інфраструктури у співпраці з Міністерством цифрової трансформації, Укртрансбезпекою, Державним агентством відновлення та розвитку інфраструктури, Державною митною службою та Державною прикордонною службою.