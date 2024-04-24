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Для автобусів запущено "єЧергу" на 10 українсько-молдовських пунктах пропуску — Мінвідновлення
КордонУКРАЇНАМОЛДОВАСвітЖиттяЕкономіка

Для автобусів запущено "єЧергу" на 10 українсько-молдовських пунктах пропуску — Мінвідновлення

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Відсьогодні в Україні запустили "єЧергу" для автобусів на десяти пунктах пропуску на українсько-молдовському кордоні.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури (Мінвідновлення).

Зазначається, що реєстрація у новий тип черги, яка має назву "За розкладом", для пунктів пропуску з Молдовою розпочалася з 12:00 24 квітня, тоді як рух автобусів за новим записом стартує 25 квітня о 12:00.

Можливість обрати час перетину кордону буде доступна на пунктах пропуску:

  • "Мамалига — Крива"
  • "Могилів-Подільський — Отач";
  • "Виноградівка — Вулканешти";
  • "Малоярославець 1 — Чадир-Лунга";
  • "Нові Трояни — Чадир-Лунга";
  • "Рені — Джурджулешти";
  • "Серпневе 1 — Басараб'яска";
  • "Старокозаче — Тудора";
  • "Табаки — Мирне";
  • "Росошани — Бричень".

У відомстві додали, що згодом, така можливість буде доступна на пункті пропуску "Паланка – Маяки – Удобне".

"Паралельно спільно з Державною прикордонною службою працюємо над тим, щоб збільшувати пропускну здатність кордону саме для автобусів, це дозволить забезпечити більше можливостей перевізникам обирати час перетину кордону", — сказав віцепрем'єр з відновлення – міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков.

9 лютого прем'єр-міністр Денис Шмигаль анонсував запуск електронної черги для автобусів на всіх пунктах пропуску з Євросоюзом і Молдовою. Тоді він нагадав, що від початку запуску проєкту "єЧерга" за електронним записом кордон перетнуло понад 40 тисяч автобусів та 725 тисяч вантажівок й додав, що це заощадило "тисячі годин часу для людей та українського бізнесу".

єЧерга — електронна черга перетину кордону на міжнародних автомобільних пунктах пропуску.

8 травня 2023 року на 16 пунктах пропуску стартувала послуга запису до електронної черги для перетину кордону водіями вантажівок. Зареєструватись можна на сайті echerha.gov.ua або в мобільному застосунку "єЧерга". З середини травня перетин кордону для вантажівок мав стати можливим лише за записом в електронній черзі.

Проєкт “Електронна черга перетину кордону” реалізується Міністерством розвитку громад, територій та інфраструктури у співпраці з Міністерством цифрової трансформації, Укртрансбезпекою, Державним агентством відновлення та розвитку інфраструктури, Державною митною службою та Державною прикордонною службою.

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