Уряд ухвалив рішення про продовження пільгової ціни на світло для населення

Кабінет міністрів продовжив дію положення покладання спецобов'язків на учасників ринку, згідно з яким встановлено фіксовану ціну на електроенергію для побутових споживачів на рівні 2,64 грн/кВт-год до 31 травня 2024 року.

Про це повідомили у Міненерго.

За попереднім рішенням Уряду, ПСО і відповідна ціна діяли до 30 квітня 2024 року. Отже, пільговий тариф було продовжено на місяць.

"Підвищення ціни на електроенергію у 2023 році дозволило енергетикам здійснити ремонти на об'єктах після ворожих атак і додати до енергосистеми понад 3 ГВт. Це зокрема дало змогу пройти зиму без відключень споживачів", — зазначили у міністерстві.

Енергетики додали, що протягом березня-квітня 2024 року Росія здійснила низку масованих ударів по українській енергоінфраструктурі, завдавши значної шкоди об'єктам генерації та передачі електроенергії. Наразі пошкодження верифікуються, підраховуються збитки.