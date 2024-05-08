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Британія вишле військового аташе РФ через "зловмисну діяльність"
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Британія вишле військового аташе РФ через "зловмисну діяльність"

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Клеверлі
Міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі. Міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі, фото: Associated Press

Велика Британія вишле військового аташе Росії, позбавить деяких об’єктів дипломатичного статусу та обмежить тривалість російських дипломатичних віз у відповідь на те, що міністр внутрішніх справ Джеймс Клеверлі назвав "зловмисною діяльністю" Москви.

Про це повідомляє Reuters.

"Ми вишлемо російського аташе з питань оборони, який є неоголошеним офіцером військової розвідки. Ми запроваджуємо нові обмеження на російські дипломатичні візи, включаючи обмеження тривалості часу, який російські дипломати можуть проводити у Великій Британії", — сказав міністр внутрішніх справ Британії Джеймс Клеверлі у парламенті.

За його словами, що кілька об'єктів нерухомості у Британії, пов'язаних з Росією, позбавлять дипломатичного статусу.

Клеверлі сказав, що Британія вже є "надзвичайно складним середовищем для російських спецслужб", але ці заходи будуть "лише посилювати нашу стійкість до російської загрози".

Глава МВС додав, що у відповідь на заходи Великої Британії очікує, що з боку уряду Росії звучатимуть "звинувачення у русофобії, теорії змови та істерія", але британський уряд "не дасть себе обдурити".

"Наша відповідь буде рішучою і твердою. Ми маємо чітке послання Росії: припиніть цю незаконну війну, виведіть свої війська з України, припиніть цю шкідливу діяльність", – сказав міністр.

Речниця російського МЗС Марія Захарова заявила, що Росія дасть "належну відповідь" на крок Лондона.

Вона також звинуватила Німеччину у використанні безпідставних міфів про російських хакерів для ескалації напруженості та сказала, що рішення Берліна в понеділок відкликати свого посла для консультацій призведе до подальшого погіршення відносин.

29 квітня Чеський розвідувальний центр з боротьби з тероризмом та організованою злочинністю оприлюднив результати багаторічного розслідування ролі підрозділу 29155 у знищенні двох чеських державних складів зброї та боєприпасів у 2014 році у Врбетіце на півдні Моравії.

2 травня Північноатлантичний Альянс висловив занепокоєння диверсіями та іншими зловмисними діями Росії на території країн НАТО й пообіцяли відповісти на це "індивідуально й колективно".

3 травня міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що Росія відповідатиме за кібератаку, ймовірно, організовану групою, яка має зв’язки з військовою розвідкою РФ.

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