Бербок пообіцяла Росії наслідки за кібератаки на німецькі сайти

Росія відповідатиме за кібератаку, ймовірно, організовану групою, яка має зв’язки з військовою розвідкою РФ.

Про це заявила міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок, яка перебуває з візитом в Австралії, передає Reuters.

Тепер ми можемо чітко віднести торішню атаку до російської групи APT28, яка контролюється російською військовою розвідкою ГРУ. Іншими словами, російські державні хакери атакували Німеччину в кіберпросторі. Це абсолютно неприпустимо і без наслідків не залишиться", — сказала вона.

У січні 2023 року Берлін заявив, що російські хакери-активісти вивели з ладу кілька німецьких сайтів у відповідь на рішення Німеччини відправити танки Leoprad в Україну.

У березні німецьке агентство з кібербезпеки та дослідники, які працюють на власника Google Alphabet, заявили, що схожу групу під назвою APT29 спіймали на атаці кількох німецьких політичних партій. Хакери намагалися проникнути в їхні мережі та викрасти дані.

16 травня 2022 року російське хакерське угруповання Killnet оголосило "кібервійну" урядам десяти держав, які, за їхніми словами, підтримують "нацистів і русофобію". Хакери уточнили, що "кібервійна" стосується США, Великої Британії, Німеччини, Італії, Латвії, Румунії, Литви, Естонії, Польщі та України.