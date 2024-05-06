МЗС Чехії викликало російського посла через кібератаки

Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський викликав до себе посла Росії Олександра Змієвського через кібератаки на установи та критично важливу інфраструктуру.

Про це повідомив речник міністерства Деніел Дрейк, передають České noviny.

"Ми закликали Російську Федерацію утриматися від цієї дії, яка суперечить стандартам ООН і її власним зобов'язанням", — сказав Ліпавський російському дипломатові.

Раніше міністерство повідомило, що контрольована Росією хакерська група APT28, пов'язана з військовою секретною службою ГРУ, з минулого року влаштовує кібератаки на чеські установи. В атаках використовували раніше невідому вразливість у Microsoft Outlook.

Ліпавський зазначив, що навмисний напад Росії був спрямований на те, щоб серйозно поставити під загрозу безпеку і стабільність Чехії.

Міністр внутрішніх справ Віт Ракушан сказав, що Чехія вже давно фіксує зростання активності Росії у сфері кібератак і кібершпіонажу, зареєструвавши десятки атак на інфраструктуру. За його словами, про більшість загроз громадськість не дізнається, їх усувають уже на початковому етапі.

Про атаки у зв'язку з APT28 також повідомила Німеччина і засудили НАТО та Євросоюз.

Що відомо про кібератаки російських хакерів

Хакерське угруповання ATP28 також відоме під назвою Fancy Bear. Йому приписують цілу низку кібератак по всьому світу.

Про злам сервера партії німецькі соціал-демократи повідомили в червні 2023 року. Зокрема під час злому було порушено щонайменше 10 акаунтів електронної пошти керівництва організації. У політсилі не відкидали, що стався витік даних із кількох поштових скриньок.

2 травня Північноатлантичний Альянс висловив занепокоєння диверсіями та іншими зловмисними діями Росії на території країн НАТО й пообіцяли відповісти на це "індивідуально й колективно".

3 травня міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що Росія відповідатиме за кібератаку, ймовірно, організовану групою, яка має зв’язки з військовою розвідкою РФ.