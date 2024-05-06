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Німеччина відкликала посла в Москві через кібератаки
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Німеччина відкликала посла в Москві через кібератаки

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Хакер
Хакер. Хакер. Ілюстративне фото: Pixabay

Німеччина відкликала посла в Росії Александера Графа Ламбсдорфа для консультацій після того, як Берлін звинуватив Москву в кібератаках на оборонні та аерокосмічні компанії та керівну партію СДПН.

Про це заявив речник міністерства закордонних справ Німеччини, передає Reuters.

"Міністрерка закордонних справ відкликав посла (Отто) Графа Ламбсдорфа в Берлін для консультацій", — сказав він і додав, що дипломата відкликали після того, як Берлін приписав кампанію кібершпигунства групі хакерів APT 28, пов’язаній з військовою розвідкою ГРУ РФ

За словами речника, цей крок відповідає дипломатичному протоколу і Ламбсдорф залишатиметься в Берліні протягом тижня, а потім повернеться до Москви.

Звинувачення Берліна пролунали на тлі підвищеної тривоги в Європі через російських хакерів і шпигунів, які активізувались після повномасштабного вторгнення Росії в Україну та напередодні виборів до Європарламенту.

У Берліні заявили, що атаки, які почалися два роки тому, були спрямовані проти керівної Соціал-демократичної партії Німеччини, а також компаній у логістиці, обороні, аерокосмічному та ІТ-секторах.

За даними влади Німеччини, група APT28, також відома як Fancy Bear, скористалася уразливістю в Microsoft Outlook, щоб зламати облікові записи електронної пошти.

Що відомо про кібератаки російських хакерів

Хакерське угруповання ATP28 також відоме під назвою Fancy Bear. Йому приписують цілу низку кібератак по всьому світу.

Про злам сервера партії німецькі соціал-демократи повідомили в червні 2023 року. Зокрема під час злому було порушено щонайменше 10 акаунтів електронної пошти керівництва організації. У політсилі не відкидали, що стався витік даних із кількох поштових скриньок.

2 травня Північноатлантичний Альянс висловив занепокоєння диверсіями та іншими зловмисними діями Росії на території країн НАТО й пообіцяли відповісти на це "індивідуально й колективно".

3 травня міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що Росія відповідатиме за кібератаку, ймовірно, організовану групою, яка має зв’язки з військовою розвідкою РФ.

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