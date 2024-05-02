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НАТО обіцяє РФ відповідь за її диверсії та інші дії в країнах Альянсу
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НАТО обіцяє РФ відповідь за її диверсії та інші дії в країнах Альянсу

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Вестибюль штаб-квартири НАТО
Вестибюль штаб-квартири НАТО у Брюсселі. Фото: AP/Olivier Matthys

Північноатлантичний Альянс 2 травня висловив занепокоєння диверсіями та іншими зловмисними діями Росії на території країн НАТО й пообіцяли відповісти на це "індивідуально й колективно".

Про це йдеться у заяві на сайті НАТО.

"Члени НАТО глибоко стурбовані недавніми злочинними діями на території Альянсу, включно з тими, що призвели до розслідування та пред’явлення звинувачень численним особам у зв’язку з ворожою державною діяльністю в Чехії, Естонії, Німеччині, Латвії, Литві, Польщі та Сполученому Королівстві", — йдеться у повідомленні.

В Альянсі зазначили, що ці інциденти є частиною кампанії з активізації діяльності, яку Росія продовжує здійснювати в євроатлантичному регіоні, зокрема на території НАТО і через підконтрольних їй осіб.

"Це включає дезінформацію, саботаж, акти насильства, кібер і електронне втручання, кампанії з дезінформації та інші гібридні операції. Члени НАТО висловлюють глибоку стурбованість гібридними діями Росії, які становлять загрозу безпеці Альянсу", – йдеться в заяві.

В НАТО висловили підтримку і солідарність з членами Альянсу, які постраждали від дій РФ і пообіцяли "діяти індивідуально і колективно у відповідь на ці дії і продовжувати тісно координувати свої дії".

Там також пообіцяли продовжувати посилення стійкості до гібридних російських загроз і закликали Росію "виконувати свої міжнародні зобов'язання, так само як члени Альянсу виконують свої".

"Дії Росії не зупинять членів Альянсу від продовження підтримки України", – йдеться в заяві.

29 квітня Чеський розвідувальний центр з боротьби з тероризмом та організованою злочинністю оприлюднив результати багаторічного розслідування ролі підрозділу 29155 у знищенні двох чеських державних складів зброї та боєприпасів у 2014 році у Врбетіце на півдні Моравії.

Спецслужби Чехії ще у 2021 році отримали докази причетності офіцерів російської Служби зовнішньої розвідки та Головного розвідувального управління до вибухів боєприпасів у селищі Врбетіце в жовтні та грудні 2014 року.

Тоді Чеська поліція оголосила у розшук ймовірних співробітників російського ГРУ Олександра Петрова і Руслана Боширова, які в жовтні 2014 року приїжджали до Праги, а також у Злінський край, де розташоване Врбетіце.

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