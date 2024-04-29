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В Чехії слідство підтвердило причетність РФ до вибухів на складах снарядів у Врбетіце
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В Чехії слідство підтвердило причетність РФ до вибухів на складах снарядів у Врбетіце

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Прапор Чехії
Прапор Чехії. Фото: Getty Images

Поліція Чехії завершила розслідування справи стосовно вибухів на складах боєприпасів у Врбетіце та офіційно підтвердила, що відповідальними за інциденти були агенти російської військової розвідки.

Про це повідомило видання iRozhlas.

Як встановили правоохоронці, головною метою РФ був зрив постачання озброєння та боєприпасів до України та Сирії.

У чеському Центрі боротьби з організованою злочинністю імен виконавців не уточнили, але раніше слідчі називали причетними Анатолія Чепігу та Олександра Мішкіна. Про це також раніше говорив і голова Служби безпеки та інформації Чехії Міхал Куделка.

За словами посадовця, чеській контррозвідці відомі й інші відповідальні росіяни, але Чепіга та Мішкін вважаються головними організаторами.

Водночас поліції Чехії довелося закрити справу, оскільки Москва відмовилася будь-яким чином співпрацювати зі слідством.

Директор Центру боротьби з організованою злочинністю Їржі Мазанек пояснив, що "можливості отримання додаткових доказів у Чехії або в країнах, які задовольнили чеські запити про правову допомогу, були вичерпані".

"Це не дозволило органам поліції отримати додаткову інформацію, яка б дозволила розпочати кримінальне переслідування, і з цієї причини вони вирішили відкласти справу", — додав він.

Спецслужби Чехії ще у 2021 році отримали докази причетності офіцерів російської Служби зовнішньої розвідки та Головного розвідувального управління до вибухів боєприпасів у селищі Врбетіце в жовтні та грудні 2014 року.

Тоді Чеська поліція оголосила у розшук ймовірних співробітників російського ГРУ Олександра Петрова і Руслана Боширова, які в жовтні 2014 року приїжджали до Праги, а також у Злінський край, де розташоване Врбетіце.

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