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Рішення про конфіскацію доходів від заморожених активів РФ ухвалять найближчими тижнями — Euroclear
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Рішення про конфіскацію доходів від заморожених активів РФ ухвалять найближчими тижнями — Euroclear

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Заморожені активи РФ
Українська діаспора мітингує біля офісу Euroclear з вимогою спрямувати російські атктиви на користь України, Брюссель, Бельгія, 11 квітня 2024 року. Thierry Monasse/Getty Images

Виконавча директорка бельгійського депозитарію Euroclear, де зберігається більша частина заморожених країнами Заходу російських активів, Валері Урбен заявила, що найближчими тижнями буде ухвалено рішення про використання доходів від цих активів на користь України.

Про це повідомляє бельгійське видання L’Echo, посилаючись на коментар Валері Урбен.

"Рішення має бути прийняте найближчими тижнями. Сума перебуватиме в інтервалі між 87% і 89% від усіх доходів від російських активів після сплати податків", — сказала вона.

Урбен також поінформувала, що загальна сума доходів від знерухомлених суверенних активів Росії становитиме 2−3 мільярди євро залежно від відсоткових ставок.

Водночас за її оцінкою, цей крок може завдати шкоди фінансовим ринкам. Вона додала, що Euriclear веде понад 100 судових позовів: росіяни вимагають повернути заморожені кошти.

Що відомо про заморожені російські активи

З початку повномасштабного вторгнення в Україну за кордоном виявилися заблоковані активи Банку Росії на суму близько 260 млрд євро, понад дві третини з них заморожені в ЄС.

Бельгійська компанія Euroclear тримає близько 191 млрд євро, що належать російському Центробанку, яка у 2023 році заробила на них близько €4,4 млрд, пише Financial Times із посиланням на фінансовий звіт Euroclear.

Представниця Мінфіну США заявила, що Україна не зможе одразу отримати всю суму у разі конфіскації заморожених російських активів.

У липні 2024 року Україна може отримати перший транш від прибутку заблокованих активів російського Центробанку, якщо керівництву Євросоюзу вдасться узгодити такий крок.

У березні 2024 року стало відомо, що лідери Євросоюзу ухвалили "політичне" рішення щодо використання доходів із заморожених російських активів для України, проте без плану дій. Водночас, як йдеться у спільній заяві за підсумками першого дня саміту ЄС, домовились "продовжити роботу" над планом їхнього використання. Проте Угорщина блокує конфіскацію заморожених активів Росії на користь України.

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