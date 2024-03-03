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Brave1 вже виділив $3 мільйони на оборонні інновації — Федоров
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Brave1 вже виділив $3 мільйони на оборонні інновації — Федоров

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ЗСУ
Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров. Фото: Олександр Магула/Суспільне

Від квітня минулого року кластер оборонних технологій Brave1 профінансував 173 гранти на загальну суму 3 045 000 мільйони доларів для розробників, які створюють інновації у сфері озброєнь.

Про це у Telegram повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

За інформацією міністра, найбільше коштів було надано розробникам наземних роботизованих платформ та безпілотників – відповідно фінансування отримали 54 та 30 проєктів.

"На 2024 рік на гранти від Brave1 у бюджеті закладено 1,5 млрд гривень, а суму грантів буде збільшено до 10, 25, 50, 100 та 200 тисяч доларів. Розвиток інновацій — це топпріоритет для держави", — додав Федоров

26 квітня 2023 року в Україні запустили Defence Tech кластер Brave1. Він став єдиною платформою для співпраці розробників військових технологій з компаніями, державою та армією. Платформа дозволить збільшити виробництво зброї та техніки.

У листопаді 2023 року Михайло Федоров повідомляв, що учасники оборонного кластера Brave1 створили для військових універсального наземного робота UGV Sirko-S1. Машина може перевозити вантажі, евакуювати поранених та проводити розвідку позицій противника.

5 січня 2024 року Федоров інформував, що фахівці тестують наземного безпілотного робота D-21-11, який може проводити розвідку, а також обороняти, або штурмувати позиції.

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