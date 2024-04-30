Кабмін виділив ще 15,5 млрд гривень на закупівлю дронів для ЗСУ — Шмигаль

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що уряд виділяє додаткові 15,5 мільярдів гривень для закупівлі безпілотників, яких потребують Збройні сили України.

Про це Денис Шмигаль сказав під час засідання уряду 30 квітня.

За його словами, кошти підуть адміністрації Держспецзв’язку, яка займається відповідними закупівлями.

"За виділені сьогодні гроші, 300 тисяч дронів будуть поставлені нашим Силам безпеки та оборони. Це додатковий ресурс до тих 43,3 млрд грн, які ми вже виділили на безпілотники в цьому році", — додав Шмигаль.

Що відомо про виробництво БПЛА в Україні

Президент Володимир Зеленський під час пресконференції за підсумками 2023 року розповів, що у 2024 році Україна виробить мільйон БПЛА.

Міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін наприкінці грудня 2023 року оголосив, що в Україні понад 200 заводів, які у 2024 році будуть виробляти мільйон дронів для ЗСУ.

Раніше генеральний директор АТ "Українська оборонна промисловість" Герман Сметанін в інтерв'ю "ЄП" інформував, що Україна розпочала серійне виробництво нового дрона-камікадзе.