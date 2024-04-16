Керівниця кластера оборонних технологій Brave1 Наталія Кушнерська розповіла, як в Україні створюються безпілотні наземні комплекси. За її словами, активну роботу у цьому напрямку розпочали ще у червні торік і тоді було до 20 розробок, а станом на сьогодні їх вже є понад 200.

Про це Наталія Кушнерська сказала у коментарі Суспільному.

"Якщо говорити безпосередньо про наземні платформи, ми почали активну роботу саме з ними (розробниками — ред.) з червня місяця торік. Тоді було перших до 20 розробок. Сьогодні їх вже є більш як 200. Місяць тому ми протестували на полігоні понад 50 і це такий дуже великий ріст і розвиток для України. Якщо говорити про наземних роботів, є різні місії, які вони виконують. Це логістичні, евакуаційні, мінування, розмінування, бойові та камікадзе. І ми бачимо, як зараз у нас в Україні вже створюються безпілотні Сили. Ми бачимо, наскільки буде великий вплив безпілотних систем", — зазначила Кушнерська.

За її словами, компанії, які звертаються до Brave1, проходять кодифікацію — процедуру проходження комісії в Міноборони, після проходження якої виробник має код НАТО, який дозволяє йому бути законтрактованим і вже потрапляти у війська.

"Якщо більш детально, то перша частина – це документи, друга частина – це тестування, випробування і відповідність документів заявленим ТТХ, і третя – це вже процедурна частина, коли засідає комісія та ухвалює рішення. Кодифіковано сьогодні вже 15 різних роботів. Ще майже 30 знаходяться на різних етапах якраз комісії та кодифікації. Хтось дороблює документи. Тому ось ці близько 30 компаній, вони знаходяться на етапі підготовки документів, хтось на етапі ще додаткових тестувань, хтось протоколів, а хтось там чекає на проходження комісії, або хтось вже знаходиться в спільних відомчих випробуваннях", — пояснила Кушнерська.

26 квітня 2023 року в Україні запустили Defence Tech кластер Brave1. Він став єдиною платформою для співпраці розробників військових технологій з компаніями, державою та армією. Платформа дозволить збільшити виробництво зброї та техніки.

Що відомо про виробництво БПЛА в Україні

Президент Володимир Зеленський під час пресконференції за підсумками 2023 року розповів, що у 2024 році Україна виробить мільйон БПЛА.

Міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін наприкінці грудня 2023 року оголосив, що в Україні понад 200 заводів, які у 2024 році будуть виробляти мільйон дронів для ЗСУ.

Раніше генеральний директор АТ "Українська оборонна промисловість" Герман Сметанін в інтерв'ю "ЄП" інформував, що Україна розпочала серійне виробництво нового дрона-камікадзе.