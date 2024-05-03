НовиниВійнаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
Виробники БПЛА зможуть отримувати гранти на пільгових умовах — Мінекономіки
ДронЗброяУКРАЇНАКАБМІНВторгнення Росії в УкраїнуЗброя і технологіїПолітикаЕкономіка

Виробники БПЛА зможуть отримувати гранти на пільгових умовах — Мінекономіки

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Дрон, Україна
Військовий з дроном. Генштаб ЗСУ

Підприємства, які займаються виробництвом безпілотників, зможуть отримувати грант від держави у розмірі 80% вартості поданого проєкту. Пільговий режим надання грантів таким виробникам буде діяти на всій контрольованій владою території України. Відповідне рішення Кабмін підтримав на засіданні 3 травня 2024 року.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки України.

Зазначається, що до цього пільговими умовами отримання грантів, відповідно до яких держава фінансувала до 80% вартості проєкту, а виробник з власних коштів фінансував решту, могли скористатися лише підприємства на деокупованих територіях.

Заступниця міністра економіки Надія Бігун наголосила, що грантові програми, які реалізує Кабмін, зокрема програма для переробних підприємств — надзвичайно важлива складова економічної політики "Зроблено в Україні".

"Умови, створені рішенням уряду для виробників дронів, сприятимуть розвитку цього високотехнологічного напрямку у всіх регіонах країни. Це нові робочі місця, податки до бюджетів усіх рівнів. Зрештою, збільшення попиту на кваліфіковані інженерно-технічні, ІТ-кадри стимулюватиме молодь навчатися відповідних професій. І це дуже важливо для майбутнього економіки країни", — сказала Бігун.

Відповідно до нинішнього рішення, грантові кошти виробники дронів зможуть спрямувати на придбання, доставку та монтаж обладнання. А власні гроші у межах вартості проєкту — зокрема, й на поповнення оборотного капіталу. За умовами грантової програми на переробку, отримувач має створити певну кількість робочих місць, залежно від суми гранту.

Окрім того, рішення містить інші зміни. Передбачено, що пільгові умови надання грантів на переробку для підприємств Київської області будуть діяти до кінця 2024 року. Наразі існує великий попит серед підприємств регіону на участь у грантових програмах, тож отримання грантів на пільгових умовах позитивно вплине на соціально-економічні показники Київщини та на динаміку розвитку переробки в області.

Також Кабмін посилив контроль над виконанням отримувачами грантів умов договору. Зокрема, бізнес, що не створив у визначений термін обумовлену договором кількість робочих місць, має повернути державі пропорційну суму від обсягу гранту в 30-денний термін з часу виявлення порушення.

Що відомо про виробництво БПЛА в Україні

Президент Володимир Зеленський під час пресконференції за підсумками 2023 року розповів, що у 2024 році Україна виробить мільйон БПЛА.

Міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін наприкінці грудня 2023 року оголосив, що в Україні понад 200 заводів, які у 2024 році будуть виробляти мільйон дронів для ЗСУ.

Раніше генеральний директор АТ "Українська оборонна промисловість" Герман Сметанін в інтерв'ю "ЄП" інформував, що Україна розпочала серійне виробництво нового дрона-камікадзе.

Кластер Brave1

26 квітня 2023 року в Україні запустили Defence Tech кластер Brave1. Він став єдиною платформою для співпраці розробників військових технологій з компаніями, державою та армією. Платформа дозволить збільшити виробництво зброї та техніки.

3 березня 2024-го глава мінцифри Михайло Федоров розповів, що кластер оборонних технологій Brave1 профінансував 173 гранти на загальну суму 3 мільйони доларів для розробників, які створюють інновації у сфері озброєнь.

Топ дня
Великдень 2024: традиції, паски та писанки, де та коли дивитися богослужіння
Великдень 2024: традиції, паски та писанки, де та коли дивитися богослужіння
Журналіст
Україна піднялася в рейтингу свободи преси – "Репортери без кордонів"
Міноборони оприлюднило список захворювань, з якими можуть мобілізувати
Міноборони оприлюднило список захворювань, з якими можуть мобілізувати Важливо
Протест проти ухвалення законопроєкту про "іноагентів" у Тбілісі
Протести в Грузії: як законопроєкт про "іноагентів" може зашкодити євроінтеграції країни
Джерела повідомили про масштабну кібератаку ГУР на інтернет та мобільний звʼязок Татарстан
Джерела повідомили про масштабну кібератаку ГУР на інтернет та мобільний звʼязок у Татарстані

Вибір редакції
проєкт Щоденники окупації
"Кажуть: їдьте з окупації! Ти попробуй ще виїхати". Як українці покидають захоплені РФ території та як повертаються туди
командир 93 ОМБр Холодний Яр Павло Паліса
"Чому людей треба змушувати захищати країну?". Командир 93-ї бригади Паліса — про фронт, нестачу людей і плани росіян
рятувальник в пожежній частині у Харкові
Сухі дні. Про що говорять харківські рятувальники, коли немає обстрілів
Жінка тягне тачку "кравчучку" у Херсоні
"Страшно, коли гупає дуже близько. Але ми вже і до цього звикли". Як в Херсон повертаються мешканці міста
Трамп в Манхеттенському кримінальному суді в Нью-Йорку 15 квітня 2024 року
Гроші за мовчання, штурм Капітолія, секретні документи. Які справи відкрили проти Трампа
Дізнайтесь більше
НБУ, ломбарди
Нацбанк заборонив ломбардам приймати дрони й тепловізори та інші товари подвійного призначення
НПЗ у Рязані
Дрони атакували Рязанський нафтопереробний завод, виникла пожежа — ЗМІ
Дрони, ЗСУ
З біонічною рукою збирає дрони для побратимів: історія захисника з Вінниччини. СУСПІЛЬНЕ | ЛЮДИ
Військові пояснили, що за дрони невстановленого типу застосували росіяни вночі
Військові пояснили, що за дрони невстановленого типу застосували росіяни під час атаки вночі
На початок