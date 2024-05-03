Виробники БПЛА зможуть отримувати гранти на пільгових умовах — Мінекономіки

Підприємства, які займаються виробництвом безпілотників, зможуть отримувати грант від держави у розмірі 80% вартості поданого проєкту. Пільговий режим надання грантів таким виробникам буде діяти на всій контрольованій владою території України. Відповідне рішення Кабмін підтримав на засіданні 3 травня 2024 року.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки України.

Зазначається, що до цього пільговими умовами отримання грантів, відповідно до яких держава фінансувала до 80% вартості проєкту, а виробник з власних коштів фінансував решту, могли скористатися лише підприємства на деокупованих територіях.

Заступниця міністра економіки Надія Бігун наголосила, що грантові програми, які реалізує Кабмін, зокрема програма для переробних підприємств — надзвичайно важлива складова економічної політики "Зроблено в Україні".

"Умови, створені рішенням уряду для виробників дронів, сприятимуть розвитку цього високотехнологічного напрямку у всіх регіонах країни. Це нові робочі місця, податки до бюджетів усіх рівнів. Зрештою, збільшення попиту на кваліфіковані інженерно-технічні, ІТ-кадри стимулюватиме молодь навчатися відповідних професій. І це дуже важливо для майбутнього економіки країни", — сказала Бігун.

Відповідно до нинішнього рішення, грантові кошти виробники дронів зможуть спрямувати на придбання, доставку та монтаж обладнання. А власні гроші у межах вартості проєкту — зокрема, й на поповнення оборотного капіталу. За умовами грантової програми на переробку, отримувач має створити певну кількість робочих місць, залежно від суми гранту.

Окрім того, рішення містить інші зміни. Передбачено, що пільгові умови надання грантів на переробку для підприємств Київської області будуть діяти до кінця 2024 року. Наразі існує великий попит серед підприємств регіону на участь у грантових програмах, тож отримання грантів на пільгових умовах позитивно вплине на соціально-економічні показники Київщини та на динаміку розвитку переробки в області.

Також Кабмін посилив контроль над виконанням отримувачами грантів умов договору. Зокрема, бізнес, що не створив у визначений термін обумовлену договором кількість робочих місць, має повернути державі пропорційну суму від обсягу гранту в 30-денний термін з часу виявлення порушення.

Що відомо про виробництво БПЛА в Україні

Президент Володимир Зеленський під час пресконференції за підсумками 2023 року розповів, що у 2024 році Україна виробить мільйон БПЛА.

Міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін наприкінці грудня 2023 року оголосив, що в Україні понад 200 заводів, які у 2024 році будуть виробляти мільйон дронів для ЗСУ.

Раніше генеральний директор АТ "Українська оборонна промисловість" Герман Сметанін в інтерв'ю "ЄП" інформував, що Україна розпочала серійне виробництво нового дрона-камікадзе.

Кластер Brave1

26 квітня 2023 року в Україні запустили Defence Tech кластер Brave1. Він став єдиною платформою для співпраці розробників військових технологій з компаніями, державою та армією. Платформа дозволить збільшити виробництво зброї та техніки.

3 березня 2024-го глава мінцифри Михайло Федоров розповів, що кластер оборонних технологій Brave1 профінансував 173 гранти на загальну суму 3 мільйони доларів для розробників, які створюють інновації у сфері озброєнь.