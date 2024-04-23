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У КНДР провели перші ядерні навчання
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У КНДР провели перші ядерні навчання

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Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин
Кім Чен Ин під час перших навчань з нанесення умовного ядерного контрудару. KCNA

Північна Корея провела тактичні навчання з нанесення умовного ядерного контрудару, застосувавши реактивні системи залпового вогню калібру 600 міліметрів.

Про це повідомило північнокорейське агентство KCNA, відзначивши, що керував навчаннями лідер КНДР Кім Чен Ин.

Наголошується, що Кім Чен Ин керував комбінованими тактичними навчаннями, що імітували ядерну контратаку за участю надвеликих реактивних артилеристів.

Під час військових маневрів бійці підрозділу, на озброєнні якого стоять "надвеликі реактивні гармати", "випустили вогонь для знищення ворогів" і вразили ціль, розташовану на острові на відстані 352 км.

Як зазначається, навчання стали попередженням для США та Південної Кореї, які нещодавно здійснили об’єднані військові навчання з більш ніж сотнею бойових літаків різних типів на базі ВПС Кунсан у Південній Кореї.

У повідомленні північнокорейського агентства KCNA наголошується, що ситуація на Корейському півострові в галузі безпеки перебуває під загрозою через безперервні провокації "ворожих сил".

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Тактичні навчання Північної Кореї з нанесення умовного ядерного контрудару KCNA
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Тактичні навчання Північної Кореї з нанесення умовного ядерного контрудару KCNA
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Тактичні навчання Північної Кореї з нанесення умовного ядерного контрудару KCNA
1
Тактичні навчання Північної Кореї з нанесення умовного ядерного контрудару KCNA
1
Тактичні навчання Північної Кореї з нанесення умовного ядерного контрудару KCNA
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Тактичні навчання Північної Кореї з нанесення умовного ядерного контрудару KCNA

Випробування зброї у КНДР

У Північній Кореї ухвалили закон, який дозволяє використовувати ядерну зброю "у разі загрози". У документі зазначається, що Північна Корея застосує ядерну зброю у разі неминучого нападу на її керівництво або для того, щоб перемогти у війні.

КНДР час від часу запускає крилаті ракети у бій Східного або Жовтого морів, де бойові частини боєприпасу залишаються у воді. Це не подобається Японії та Південній Кореї, які разом із США обговорюють плани дій стримування КНДР, щоб "не бути під прицілом" Пхеньяна.

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