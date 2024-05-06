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Низка країн відмовилися їхати на інавгурацію Путіна, іспанські ракети Patriot прибули до України. 804 день війни. Онлайн
Вторгнення Росії в УкраїнуТоп дняПодії

Низка країн відмовилися їхати на інавгурацію Путіна, іспанські ракети Patriot прибули до України. 804 день війни. Онлайн

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війна, ЗСУ
Рідні загиблих військових біля могил у місті Пустомити, Львівська область. REUTERS/Gleb Garanich

6 травня — 803 день Україна протистоїть повномасштабному вторгненню Росії. Суспільне веде текстовий онлайн усіх подій війни РФ проти України. Попередні головні новини читайте тут, відеорепортажі — на YouTube Суспільне Новини.

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