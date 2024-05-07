Служба безпеки України викрила мережу агентів 5 служби ФСБ Росії, які готували вбивство президента України Володимира Зеленського: затримали двох полковників Управління державної охорони (УДО).

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

"Контррозвідка та слідчі СБУ зірвали плани ФСБ із ліквідації президента України та інших представників вищого військово-політичного керівництва держави", — йдеться у повідомленні.

За даними слідчих, реалізувати плани мала агентурна мережа, яку завчасно викрила Служба безпеки України за сприяння керівництва Управління державної охорони.

До складу мережі, діяльність якої ФСБ курувала з Москви, входили двоє полковників УДО, які "зливали" секретну інформацію РФ.

“Так, ворог активно розробляв плани із ліквідації президента Володимира Зеленського. Одним із завдань агентурної мережі ФСБ був пошук виконавців серед військових, наближених до охорони президента, котрі б могли взяти главу держави в заручники, а згодом його вбити”, — повідомили в СБУ.

Повідомляється, що окрім Зеленського, ФСБ також планувала ліквідувати голову СБУ Василя Малюка, очільника ГУР Кирила Буданова та інших високопосадовців. Наприклад, ліквідацію очільника ГУР Кирила Буданова збирались провести перед Великоднем.

“План ворога був наступний: спочатку завербований агент повинен був спостерігати за переміщенням особи під охороною та передавати ворогу інформацію. За координатами будинку, де мав перебувати посадовець, планувалося завдати ракетний удар. Потім збиралися атакувати дроном людей, що залишилися на місці ураження. Після цього росіяни планували поцілити ще однією ракетою, у тому числі задля знищення слідів застосування дрона”, — йдеться у повідомленні.

Служба безпеки України викрила мережу агентів 5 служби ФСБ Росії, які готували вбивство президента України. СБУ

Служба безпеки України викрила мережу агентів 5 служби ФСБ Росії, які готували вбивство президента України. СБУ

За даними СБУ, озброєння для агента забезпечив полковник УДО, який особисто привіз до Києва FPV-дрони, заряди до РПГ-7, а також протипіхотні міни МОН-90.

Служба безпеки України викрила мережу агентів 5 служби ФСБ Росії, які готували вбивство президента України. СБУ

Служба безпеки України викрила мережу агентів 5 служби ФСБ Росії, які готували вбивство президента України. СБУ

Служба безпеки України викрила мережу агентів 5 служби ФСБ Росії, які готували вбивство президента України. СБУ

Повідомляється, що СБУ зафіксувала як поїздки полковника УДО за дронами та вибухівкою до іншого регіону України, так і розмови потенційного виконавця теракту із “куратором” з ФСБ.

Служба безпеки України поетапно задокументувала дії фігурантів і затримала їх, зазначили у спецслужбі.

“Про нашу спецоперацію знало обмежене коло осіб, а її хід я контролював особисто. Теракт, який мав стати подарунком Путіну до “інавгурації”, насправді став провалом російської спецслужби. Але ми не повинні забувати – ворог сильний і досвідчений, його не можна недооцінювати”, — сказав голова СБУ Василь Малюк.

Як відзначили в СБУ, курували організацію теракту співробітники 9 управління департаменту оперативної інформації 5 служби ФСБ:

⁠Максим Мішустін;

Дмитро Перлін;

Олексій Корнєв.

Зокрема, за даними СБУ, Перлін у січні 2022 року став куратором “кротів”, які були завербовані ще до повномасштабного вторгнення Росії. До того часу ними “опікувався” його колега Олексій Корнєв. Повідомляється, що перед початком повномасштабної війни Корнєв провів низку законспірованих зустрічей із полковником УДО на території сусідніх європейських держав. Також за кордоном зазвичай передавались і кошти для агентів.

“У зловмисників проведено обшуки, під час яких виявлено та вилучено відповідні засоби ураження, а також інші докази злочинної діяльності”, — йдеться у повідомленні.

Наразі їм повідомлено про підозру за такими статтями Кримінального кодексу України:

⁠ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);

ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 258 (готування до терористичного акту).

Підозрюваним обрали запобіжний захід – тримання під вартою. Фігурантам загрожує довічне позбавлення волі. Комплексні дії відбувалися за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.

Служба безпеки України викрила мережу агентів 5 служби ФСБ Росії, які готували вбивство президента України. СБУ

Служба безпеки України викрила мережу агентів 5 служби ФСБ Росії, які готували вбивство президента України. СБУ

У листопаді 2023 року президент Зеленський розповів в інтерв’ю британській газеті The Sun, що українські спецслужби запобігли щонайменше 5-6 замахам на його життя з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україні.