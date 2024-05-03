Міністерство закордонних справ Німеччини викликало в.о. посла РФ у зв'язку з розслідуванням кібератаки на Соціал-демократичну партію Німеччини.

Про це повідомляє DW.

В МЗС ФРН заявили, що Інцидент із кібератакою на сервери партії соціал-демократів свідчить про те, що “російська загроза безпеці та миру в Європі реальна і величезна”.

Зустріч відбудеться 5 травня.

Раніше глава МЗС Німеччини Анналена Бербок заявила, що за зламом акаунтів електронних пошт членів правління Соціал-демократичної партії Німеччини, який здійснило хакерське угруповання APT28 минулого року, стоїть Росія.

“Це абсолютно неприйнятно і не залишиться без наслідків”, — заявила Бербок.

Вона розповіла, що нещодавно встановили причетність до хакерської атаки на Соціал-демократичну партію Німеччини 2023 року угруповання APT28, яким “керує російська військова розвідка ГРУ”.

Хакерське угруповання ATP28 відоме також під назвою Fancy Bear. Йому приписують цілу низку кібератак по всьому світу.

Про злом сервера партії німецькі соціал-демократи повідомили в червні 2023 року. Повідомлялось, що під час злому було порушено щонайменше 10 акаунтів електронної пошти керівництва організації. У політсилі не відкидали, що стався витік даних із кількох поштових скриньок.