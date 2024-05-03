НАТО і ЄС засудили кібератаки проти Німеччини і Чехії, які спонсорувала Росія

Союзники по НАТО визнають, що Німеччина та Чехія поклали відповідальність за зловмисну ​​кібердіяльність у своїх країнах хакерського угруповання APT28 , спонсорованого Росією, зокрема на Головне розвідувальне управління (ГРУ) Генштабу РФ.

Про це йдеться у заяві Північноатлантичної ради, яка опублікована на сайті НАТО.

Наголошується, що члени Альянсу також із занепокоєнням відзначають, що APT28 націлилось на інші національні урядові організації, операторів критичної інфраструктури та інші організації, зокрема в Литві, Польщі, Словаччині та Швеції.

Союзники висловили солідарність з Німеччиною у зв’язку зі зловмисною кібернетичною кампанією, яка цим разом була спрямована проти Соціал-демократичної партії Німеччини, а також із Чехією, інституції якої зазнали кібератаки.

"Ми рішуче засуджуємо зловмисні кібернетичні, дії, які мають на меті підірвати наші демократичні інституції, національну безпеку та наше вільне суспільство. Такі шкідливі кібернетичні дії, спрямовані проти Німеччини та Чехії, підкреслюють, що кіберпростір є ареною протистояння у всі години. Актори, залучені до створення кібернетичних загроз, постійно прагнуть дестабілізувати Альянс", — йдеться заяві.

Союзники по НАТО висловили готовність дати рішучу відповідь на ці постійні кібернетичні загрози, спрямовані проти демократичної системи та критичної інфраструктури країн Альянсу. Вони заявили про те, що НАТО буде використовувати всі наявні можливості, щоб виявляти, підтримувати, оборонятися та боротися проти всього спектру кібернетичних загроз за підтримку однієї та тісної координації такої спільної відповіді.

"Ми розвиваємо вільний, відкритий, мирний та безпечний кіберпростір. Ми закликаємо всі держави, в тому числі Росію, поважати власні міжнародні зобов’язання та підтримувати міжнародні права, діяти в рамках відповідної державної поведінки в кібернетичному просторі, як це було погоджено всім членам ООН", – йдеться у заяві.

Реакція Євросоюзу

З аналогічною заявою від імені всіх 27 країн Європейського Союзу виступив і глава європейської дипломатії Жозеп Боррель.

"Німеччина публічно поділилася своєю оцінкою компрометації APT28 акаунтів електронної пошти виконавчого комітету Соціал-демократичної партії Німеччини. Чехія оголосила, що її установи також стали мішенню цієї кіберкампанії. Державні інституції, агентства й організації в державах-членах, у тому числі в Польщі, Литві, Словаччині й Швеції, раніше ставали мішенню для тих самих загроз. У 2020 році ЄС запровадив санкції проти фізичних і юридичних осіб, відповідальних за атаки APT28 на Федеральний парламент Німеччини у 2015 році", — сказав він.

Боррель підкреслив, що російська влада, нехтуючи міжнародною безпекою і стабільністю, неодноразово використовувала APT28 для здійснення зловмисних кібердій проти ЄС, його держав-членів і міжнародних партнерів, зокрема України.

"ЄС не терпітиме такої зловмисної поведінки, особливо діяльності, спрямованої проти нашої критичної інфраструктури, на послаблення суспільної згуртованості і вплив на демократичні процеси, пам’ятаючи про цьогорічні вибори в ЄС і понад 60 країнах світу. ЄС сповнений рішучості використовувати повний спектр заходів для запобігання, стримування і реагування на зловмисну поведінку Росії в кіберпросторі", – сказав Боррель.

Хакерське угруповання ATP28 також відоме під назвою Fancy Bear. Йому приписують цілу низку кібератак по всьому світу.

Про злам сервера партії німецькі соціал-демократи повідомили в червні 2023 року. Зокрема під час злому було порушено щонайменше 10 акаунтів електронної пошти керівництва організації. У політсилі не відкидали, що стався витік даних із кількох поштових скриньок.