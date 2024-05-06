На так званій інавгурації Путіна буде посол Франції — Reuters

На "інавгурації" в Росії Володимира Путіна буде представник Франції. Імовірно, це посол П'єр Леві. Водночас Німеччина не братиме участь у російській церемонії.

Про це повідомили агентству Reuters джерела з європейської та французької дипломатії.

Європейський дипломат сказав Reuters, що 20 країн-членів ЄС бойкотуватимуть захід, але очікується, що 7 країн пришлють своїх представників.

Двоє європейських дипломатів заявили, що не очікують, що США надішлють свого представника на церемонію "інавгурації" Путіна, хоча Вашингтон не робив жодних публічних заяв щодо цього.

Паризьке дипломатичне джерело повідомило, що Францію представлятиме її посол у Росії П'єр Леві. Таке рішення пролунало на тлі погіршення французько-російських відносин в останні місяці, оскільки Париж посилив підтримку України.

Президент Франції Емманюель Макрон казав, що в Україні на карту поставлена безпека європейців, а встановлення будь-яких меж "апріорі" є "слабкістю", коли йдеться про українське питання.

Раніше, 2 березня, президент Франції підтвердив, що не виключає введення французьких сухопутних військ в Україну, "якщо росіяни прорвуть лінію фронту".

Кого не буде на "інавгурації" Путіна 7 травня

Як повідомила німецька громадська телекомпанія ZDF, речниця Федерального міністерства закордонних справ у Берліні заявила 6 травня, що Німеччина не братиме участі в інавгурації Путіна.

Відомо також, що дипломатичні представники Чехії та Естонії не прийдуть на інавгурацію президента РФ Володимира Путіна.

Про те, що їхні представники не прийдуть на церемонію, заявляли й глави МЗС Латвії Байба Браже та Литви Ґабріелюс Ландсберґіс. Не приїде й прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян.

Увечері 6 травня речник Держдепу США Метью Міллер на брифінгу повідомив, що жоден представник США не відвідає "інавгурацію" Володимира Путіна.

Що відомо про "вибори" президента Росії

За офіційними даними, явка виборців становила 74,22%.

Згідно з офіційними підсумками голосування, Володимир Путін переміг на президентських виборах в Росії, набравши 87,28% голосів.

За словами співголови російського руху "Голос" (визнаний у РФ іноагентом) Станіслава Андрійчука, наразі аналіз явки на вибори президента РФ "вказує на фальсифікації".

Загалом на карту виборів "Голосу" надійшло 1 648 повідомлень про порушення.

"Вибори" в Росії, а також на окупованих територіях України та в анексованому Криму проходили протягом трьох днів, 15-17 березня.

У Міністерстві закордонних справ України закликали не визнавати Володимира Путіна демократично обраним і легітимним президентом Росії.