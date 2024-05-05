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Встановлення меж "апріорі" є "слабкістю", коли йдеться про Україну — Макрон
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Встановлення меж "апріорі" є "слабкістю", коли йдеться про Україну — Макрон

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Президент Франції Емманюель Макрон
Президент Франції Емманюель Макрон. Christophe Petit Tesson, Pool via AP

В Україні на карту поставлена безпека європейців, а встановлення будь-яких меж "апріорі" є "слабкістю", коли йдеться про українське питання.

Про це сказав президент Франції Емманюель Макрон в інтерв'ю газетам La Provence та Tribune Dimanche, повертаючись до питання потенційного відправлення військ НАТО в Україну.

"Зіткнувшись з таким супротивником (Росією — ред.), було б дуже слабко встановлювати обмеження апріорі. Навпаки, ми повинні прибрати з нього будь-яку видимість, тому що саме це створює здатність діяти в якості стримуючого фактору", — сказав Макрон.

За його словами, якщо Росія переможе, "наступної секунди" не буде ніякої безпеки в Румунії, Польщі чи Литві, а також і у Франції.

"Потужність і дальність польоту російських балістичних ракет наражають нас усіх на небезпеку", — додав Макрон.

Раніше, 2 березня, президент Франції підтвердив, що не виключає введення французьких сухопутних військ в Україну, "якщо росіяни прорвуть лінію фронту".

Що відомо про заяву Макрона щодо військ західних країн в Україні

Наприкінці лютого президент Франції Еммануель Макрон не виключив, що європейські держави надішлють війська в Україну, але попередив, що на даному етапі немає консенсусу, бо союзники погодилися докладати більше зусиль, аби швидше доставити боєприпаси. Відповідна заява спровокувала низку відповідей союзників, які оголосили, що не мають наміру відправляти своїх солдатів на територію України.

4 березня посол Франції в Україні Гаель Вейсьєр повідомив, що можливість відправки військ в Україну залежатиме від кожної держави-партнера окремо, "якщо хтось вирішить це зробити".

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський 8 березня заявив, що не виключає можливої ​​присутності військ НАТО в Україні.

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