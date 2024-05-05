Фінляндія хоче якомога швидше побудувати завод із виробництва тротилу. Проєкт буде спільний з іншими членами НАТО. Війна в Україні збільшила попит на вибухові речовини.

Про це розповів для фінського видання Yle міністр оборони Фінляндії Антті Хакканен.

Тротил — вибухова речовина, що використовується, зокрема, в артилерійських і мінометних снарядах. Його масове виробництво значно дешевше, ніж новіших вибухових речовин.

На сьогодні кількість тротилових вибухових речовин в Європі вважається майже критичною. Єдиний тротиловий завод в ЄС розташований у Польщі, але його обсяги виробництва недостатні для задоволення високого попиту, пише Yle.

Хакканен каже, що його країна наполягає на будівництві тротилового заводу: "Нам потрібно значно більше виробництва вибухових речовин. Ось чому ми повинні серйозно розглянути роль вітчизняної промисловості в цьому. Рішення потрібно ухвалювати зараз, щоб виробництво могло розпочатися через рік або два".

За словами міністра, Фінляндія надіслала сигнал своїм союзникам по НАТО про важливість вирішити питання про будівництво швидко. Причина так квапитися — те, що війна в Україні, яка все ще іде. Тротилові вибухові речовини мають вирішальне значення для ситуації в Україні.

Завод — це спільний проєкт з іншими країнами НАТО. Поки ще йдуть дослідження, де цей завод можна звести. Перші висновки очікуються вже навесні.

Міністр оборони Фінляндії наголосив, що виграє той, у кого є сировина.

"Росія разом зі своїми союзниками знає, що вони можуть виграти цю війну на виснаження. Той, у кого першими закінчаться боєприпаси та сировина для них, програє. Той, у кого їх буде достатньо, може виграти війну", — підкреслив Антті Хакканен.

У березні Bloomberg, посилаючись на анонімні свідчення американських чиновників, писав, що Туреччина стане найбільшим продавцем у США вибухівки для виробництва артилерійських снарядів. Союзники України шукають, як постачати Києву більше боєприпасів, тому виникли затримки або ж і дефіцит тротилу для решти країн.

Також у березні Європейська комісія виділила 500 мільйонів євро, щоб оборонна промисловість могла збільшити потужності з виготовлення боєприпасів до 2 мільйонів боєприпасів на рік.