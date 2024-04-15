Прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала заявив, що у межах ініціативи стосовно закупівлі артилерійських снарядів для України вже законтрактували постачання 180 тисяч боєприпасів.

Про це посадовець написав у колонці для Financial Times.

"Ситуація в Україні критична. У них закінчуються снаряди, а це означає, що вони змушені щодня ухвалювати складні рішення. Це надзвичайно ускладнює для них утримання лінії фронту — тієї самої лінії, від якої залежить безпека і майбутнє всієї Європи", — зазначив Фіала.

За словами прем'єр-міністра, успіх чеської ініціативи з пошуку боєприпасів для України пояснюється її "оманливою простотою".

"Ми працюємо над тим, щоб отримати ще 300 тисяч снарядів, і вже уклали контракти на перші 180 тисяч. Вони будуть доставлені на український фронт найближчими місяцями", — наголосив посадовець.

Окрім цього, Фіала вказав, що до ініціативи долучились близько 20 держави, згадавши серед них лише Данію та Нідерланди.

Прем'єр-міністр додав, що ініціатива також дає Заходу час на пристосування до нової ситуації, в якій "війна змінює світ".

"Ми повинні звикнути до того, що відповідальна політика безпеки повинна передбачати значно більші інвестиції в оборону, щоб стримувати нападника", — підсумував посадовець.

Раніше президент Чехії Петр Павел поінформував, що Прага знайшла 800 тисяч артснарядів, які могла б доставити в Україну. Політик уточнив, що боєприпаси можна доставити протягом кількох тижнів, але для цього потрібне фінансування.