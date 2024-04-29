Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що держави-члени Альянсу не виконали своїх обіцянок стосовно постачання військової допомоги Україні

Про це політик повідомив на пресконференції з президентом Володимиром Зеленським, передає кореспондент Суспільного.

"США витратили шість місяців на узгодження пакета (підтримки — Ред.), а європейські союзники не надали боєприпасів, які ми обіцяли. Але тепер я впевнений, що все зміниться", — зазначив Столтенберг.

За словами генсека Альянсу, на те, що Україна буде швидше отримувати озброєння, вплинуло схвалення фінансування допомоги від США на понад 60 мільярдів доларів, пакет від Великої Британії, передача Німеччиною ще одної системи Patriot та збільшення підтримки з боку Нідерландів.

Політик підкреслив, що на фоні всього оголошеного також очікуються й інші "нові зобов'язання", які "відчутно вплинуть на ситуацію на полі бою в Україні".

"Ще не пізно для України перемогти. Але саме тому так важливо, щоб союзники зараз насправді зробили те, що ми обіцяли, і щоб ми перетворили ці зобов'язання на реальні поставки зброї та боєприпасів, і я тепер впевнений, що це станеться", — додав генсек НАТО.