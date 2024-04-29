НовиниВійнаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
НАТО не виконало обіцянок щодо озброєння Україні, але тепер все зміниться — Столтенберг
НАТОЗброяВторгнення Росії в УкраїнуПодіїВійнаЗброя і технологіїСвіт

НАТО не виконало обіцянок щодо озброєння Україні, але тепер все зміниться — Столтенберг

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Єнс Столтенберг
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг. Фото: Владислав Кравець/Суспільне

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що держави-члени Альянсу не виконали своїх обіцянок стосовно постачання військової допомоги Україні

Про це політик повідомив на пресконференції з президентом Володимиром Зеленським, передає кореспондент Суспільного.

"США витратили шість місяців на узгодження пакета (підтримки — Ред.), а європейські союзники не надали боєприпасів, які ми обіцяли. Але тепер я впевнений, що все зміниться", — зазначив Столтенберг.

За словами генсека Альянсу, на те, що Україна буде швидше отримувати озброєння, вплинуло схвалення фінансування допомоги від США на понад 60 мільярдів доларів, пакет від Великої Британії, передача Німеччиною ще одної системи Patriot та збільшення підтримки з боку Нідерландів.

Політик підкреслив, що на фоні всього оголошеного також очікуються й інші "нові зобов'язання", які "відчутно вплинуть на ситуацію на полі бою в Україні".

"Ще не пізно для України перемогти. Але саме тому так важливо, щоб союзники зараз насправді зробили те, що ми обіцяли, і щоб ми перетворили ці зобов'язання на реальні поставки зброї та боєприпасів, і я тепер впевнений, що це станеться", — додав генсек НАТО.

Топ дня
Карін Жан-П'єр
Україна вже отримує зброю з нового пакета допомоги США — Білий дім
Ракетний удар по Одесі 29 квітня: кількість загиблих збільшилась до пʼяти
Ракетний удар по Одесі 29 квітня: кількість загиблих збільшилась до пʼяти
Генштаб ЗСУ втрати врога, армія РФ, війна в Україні
На війні в Україні за добу російське військо втратило 1250 військових — Генштаб
Генштаб ЗСУ зведення 30 квітня, війна в Україні, обстріли
Генштаб: за добу на фронті відбулося 115 бойових зіткнень
"Замок Ківалова" або замок "Гаррі Поттера" в Одесі, 29 квітня
Удар по Одесі, вбиті військові в Німеччині та новий пакет допомоги. 797 день війни. Онлайн

Вибір редакції
командир 93 ОМБр Холодний Яр Павло Паліса
"Чому людей треба змушувати захищати країну?". Командир 93-ї бригади Паліса — про фронт, нестачу людей і плани росіян
рятувальник в пожежній частині у Харкові
Сухі дні. Про що говорять харківські рятувальники, коли немає обстрілів
Жінка тягне тачку "кравчучку" у Херсоні
"Страшно, коли гупає дуже близько. Але ми вже і до цього звикли". Як в Херсон повертаються мешканці міста
Трамп в Манхеттенському кримінальному суді в Нью-Йорку 15 квітня 2024 року
Гроші за мовчання, штурм Капітолія, секретні документи. Які справи відкрили проти Трампа
піхотинець стрілецького батальйону чекає на пікап
"Ми полюємо на них, а вони на нас". Як прикордонники та піхота обороняють передній край на кордоні трьох областей
Дізнайтесь більше
Зеленський, Столтенберг
Столтенберг запросив Зеленського на саміт НАТО у Вашингтоні
Столтенберг і Зеленський
Генсек НАТО приїхав до України та зустрівся із Зеленським
Зеленський
Зеленський про міжнародну роботу України: "Готуємось до саміту миру у Швейцарії"
Єнс Столтенберг
НАТО не надали Україні обіцяну допомогу — Столтенберг
На початок