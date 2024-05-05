Лідер Китаю Сі Цзіньпін прибув до Франції

Президент Китаю Сі Цзіньпін 5 травня приїхав до Парижа. Тут він має зустрітися з президентом Франції Емманюелем Макроном.

Про це повідомляють міжнародне агентство Assotiated Press та канал китайської державної мережі China Global Television Network.

Сі приїхав на запрошення президента Франції Емманюеля Макрона. Візит триватиме два дні. Китайського лідера зустрів в аеропорту прем'єр-міністр Габріель Атталь. Крім президента Франції, Цзіньпін зустрінеться з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн.

Як повідомляло Reuters, Макрон має намір тиснути на свого колегу, щоби той зменшив торговельний дисбаланс, і спробувати переконати його використати свій вплив на Росію щодо війни в Україні.

За повідомленням France 24, жодної з цих двох цілей не буде легко досягти. Триває торговельна напруга між Європою і Китаєм. Франція підтримує розслідування Європейського Союзу щодо експорту китайських електромобілів, а в січні Пекін розпочав розслідування щодо імпорту бренді, який здебільшого виготовляється у Франції. Цей крок широко сприймається як "відплата" на тлі зростання кількості розслідувань ЄС.

Позиція Китаю щодо війни РФ проти України

Китай не засудив Росію за повномасштабне вторгнення в Україну.

Влада КНР обережно коментує війну: з одного боку, не підтримала РФ, коли ООН голосувала за резолюцію із засудженням вторгнення в Україну, а з іншого — не стала виступати проти вторгнення.

На річницю вторгнення РФ в Україну 24 лютого у Китаї оприлюднили "мирний план" щодо війни. Всього до китайського документа увійшли 12 пунктів.

25 лютого CNN із посиланням на джерела, пов'язані з американською розвідкою поінформував, що Китай розглядає можливість відправлення зброї до Росії для використання у війні проти України.

У квітні представниця Держдепу Андреа Калан в коментарі Суспільному повідомила, що США не бачать ознак того, що Китай надсилає зброю Росії.

При цьому глава КНР уникає контактів з українським колегою. За період повномасштабної війни Сі один раз поговорив із президентом Володимиром Зеленським телефоном, тоді як двічі зустрівся з Путіним та провів із ним близько десятка телефонних і відеопереговорів.