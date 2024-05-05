Макрон збирається тиснути на Сі щодо торгівлі та України

Президент Китаю Сі Цзіньпін у неділю вирушив до Парижа з рідкісним візитом, а його французький колега Еммануель Макрон має намір тиснути на нього, щоб він зменшив торговельний дисбаланс, і спробувати переконати його використати свій вплив на Росію щодо війни в Україні.

Про це пише Reuters.

Наголошується, що жодна ціль не буде легко досягнута під час дводенного перебування Сі у Франції, куди він прибув у час дедалі більшої зростальної торгової напруги між Європою та Китаєм.

Франція підтримує розслідування Європейського Союзу експорту китайських електромобілів, а в січні Пекін розпочав розслідування щодо імпорту бренді, який в основному виготовляється у Франції. Цей крок широко сприймається як відплата за око на тлі зростаючої кількості розслідувань ЄС.

"Ми повинні продовжувати наполягати на тому, щоб китайська влада надала нам більше гарантій з питань торгівлі", — сказав радник Єлисейського округу перед візитом Сі Цзіньпіна, його першої поїздки до Європи за п’ять років.

Сі мав прибути близько 16:00 за місцевим часом. Його офіційні зустрічі включатимуть спільні переговори з Макроном і головою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн.

Розбіжності всередині 27 членів Європейського Союзу - і зокрема між Францією та Німеччиною - підривають їх здатність впливати на Китай. Канцлер Німеччини Олаф Шольц не приєднається до Макрона та Сі в Парижі через попередні зобов’язання, повідомили джерела.

"Якщо європейські лідери надсилають Сі Цзіньпіну різні меседжі, вплив зникає, — сказав Ноа Баркін, старший радник Rhodium Group і близький слідувава за відносинами між ЄС і Китаєм.

Франція також намагатиметься досягти прогресу у відкритті китайського ринку для сільськогосподарського експорту та розв'язувати проблеми, пов’язані з занепокоєнням французької косметичної промисловості щодо прав інтелектуальної власності, заявили чиновники.