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Від початку війни ФРН надала Україні близько 32 млрд євро всебічної допомоги — міністерка економічного співробітництва
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Від початку війни ФРН надала Україні близько 32 млрд євро всебічної допомоги — міністерка економічного співробітництва

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Німеччина
Міністерка федерального розвитку Свенья Шульце (у центрі) та мер Бородянки Георгій Єрко відвідують зруйноване місто Бородянка, 27 травня 2022 року. bmz.de

Німеччина від початку повномасштабної війни Росії проти України надала українському уряду близько 32 мільярдів євро всебічної допомоги.

Про це в інтерв'ю "Укрінформу" розповіла міністерка економічного співробітництва та розвитку ФРН Свенья Шульце.

"Федеральний уряд Німеччини зміг надати Україні близько 32 мільярдів євро з початку російського вторгнення у 2022 році – у вигляді цивільної підтримки, прямих виплат чи зброї", — сказала Шульце.

За її словами, близько 1,3 мільярда євро з них надано безпосередньо очолюваним нею відомством. Ці кошти інвестуються зокрема у відбудову територіальних громад, економічний розвиток та забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб.

Також міністерство підтримує компанії в підготовці кваліфікованих кадрів та зміцненні енергопостачання, яке є постійною ціллю російської армії. В аспекті першого Шульце готує ініціативу з підготовки кваліфікованих працівників SkillsAlliance for Ukraine.

Дуже активну роль Німеччина відіграє також у допомозі в галузі охорони здоров’я.

"На війні надзвичайно важливу роль відіграють госпіталі, медична допомога та спеціалісти, але також психосоціальна підтримка травмованих війною осіб. Тому ми в цьому питанні дуже активні", — зауважила політикиня.

Вона повідомила, що німецька сторона оснащує мобільні клініки та медичні заклади, наприклад, діагностичним і лабораторним обладнанням, створює реабілітаційні центри тощо. Наразі працюють 18 німецько-українських партнерств між клініками, завдяки яким українські лікарні та заклади охорони здоров’я отримують фінансову підтримку та користь від навчання, підготовки кадрів і передавання знань.

На початку квітня цього року уряд ФРН схвалив програму заходів, які будуть залучати приватні інвестиції, пожертви фондів та філантропів для відновлення України.

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