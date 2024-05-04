Німеччина від початку повномасштабної війни Росії проти України надала українському уряду близько 32 мільярдів євро всебічної допомоги.

Про це в інтерв'ю "Укрінформу" розповіла міністерка економічного співробітництва та розвитку ФРН Свенья Шульце.

"Федеральний уряд Німеччини зміг надати Україні близько 32 мільярдів євро з початку російського вторгнення у 2022 році – у вигляді цивільної підтримки, прямих виплат чи зброї", — сказала Шульце.

За її словами, близько 1,3 мільярда євро з них надано безпосередньо очолюваним нею відомством. Ці кошти інвестуються зокрема у відбудову територіальних громад, економічний розвиток та забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб.

Також міністерство підтримує компанії в підготовці кваліфікованих кадрів та зміцненні енергопостачання, яке є постійною ціллю російської армії. В аспекті першого Шульце готує ініціативу з підготовки кваліфікованих працівників SkillsAlliance for Ukraine.

Дуже активну роль Німеччина відіграє також у допомозі в галузі охорони здоров’я.

"На війні надзвичайно важливу роль відіграють госпіталі, медична допомога та спеціалісти, але також психосоціальна підтримка травмованих війною осіб. Тому ми в цьому питанні дуже активні", — зауважила політикиня.

Вона повідомила, що німецька сторона оснащує мобільні клініки та медичні заклади, наприклад, діагностичним і лабораторним обладнанням, створює реабілітаційні центри тощо. Наразі працюють 18 німецько-українських партнерств між клініками, завдяки яким українські лікарні та заклади охорони здоров’я отримують фінансову підтримку та користь від навчання, підготовки кадрів і передавання знань.

На початку квітня цього року уряд ФРН схвалив програму заходів, які будуть залучати приватні інвестиції, пожертви фондів та філантропів для відновлення України.