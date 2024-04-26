Франція та Німеччина продовжать спільно розробляти новий танк – Лекорню

Франція та Німеччина готові продовжити проєкт із спільної розробки нового танка, який має стати центральною опорою наземної оборони обох країн.

У Парижі міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус і його французький колега Себастьєн Лекорню підписали декларацію про наміри, передає Тagesschau.

Його мають побудувати разом до 2040 року, а також об’єднати в мережу з іншою зброєю. Міністри назвали цю систему "бойовим танком майбутнього".

Як зазначив Пісторіус, йдеться не про подальший розвиток наявних танків, а про "щось абсолютно нове", що включає кілька"взаємопов’язаних бойових машин" і оснащене штучним інтелектом.

Наземна бойова система, відома як "Основна наземна бойова система" (MGCS), є аналогом так званої повітряної бойової системи майбутнього (FCAS), над якою обидві країни вже працюють. У майбутньому MGCS з’єднає бойові танки з іншою зброєю, наприклад безпілотниками, у мережу передачі даних.

За словами Лекорню, розробкою та створенням системи займаються компанії Rheinmetal, KNDS і Thales. Мета – до кінця року укласти відповідні договори.

Раніше Париж і Берлін досягли угоди, яка дає можливість французько-німецькій оборонній компанії KNDS заснувати виробничий підрозділ в Україні.