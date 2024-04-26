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Франція та Німеччина продовжать спільно розробляти новий танк – Лекорню
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Франція та Німеччина продовжать спільно розробляти новий танк – Лекорню

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Міністр оборони Франції Себастьєн Лекорню
Міністр оборони Франції Себастьєн Лекорню. AP

Франція та Німеччина готові продовжити проєкт із спільної розробки нового танка, який має стати центральною опорою наземної оборони обох країн.

У Парижі міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус і його французький колега Себастьєн Лекорню підписали декларацію про наміри, передає Тagesschau.

Його мають побудувати разом до 2040 року, а також об’єднати в мережу з іншою зброєю. Міністри назвали цю систему "бойовим танком майбутнього".

Як зазначив Пісторіус, йдеться не про подальший розвиток наявних танків, а про "щось абсолютно нове", що включає кілька"взаємопов’язаних бойових машин" і оснащене штучним інтелектом.

Наземна бойова система, відома як "Основна наземна бойова система" (MGCS), є аналогом так званої повітряної бойової системи майбутнього (FCAS), над якою обидві країни вже працюють. У майбутньому MGCS з’єднає бойові танки з іншою зброєю, наприклад безпілотниками, у мережу передачі даних.

За словами Лекорню, розробкою та створенням системи займаються компанії Rheinmetal, KNDS і Thales. Мета – до кінця року укласти відповідні договори.

Раніше Париж і Берлін досягли угоди, яка дає можливість французько-німецькій оборонній компанії KNDS заснувати виробничий підрозділ в Україні.

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