Росія виробляє багато зброї, яка йде на склади — Пісторіус

Міністр оборони Німеччини заявив, що Росія масово переозброюється. При цьому багато зброї йде не фронт, а на склади.

Про це повідомляє N-TV, посилаючись на заяву глави німецького оборонного відомства.

За його словами, зі збільшенням витрат на озброєння та становлення російської економіки на "військові рейки", значна частина того, що виробляється, наразі не йде на фронт, а потрапляє на склади.

"Путін робить це тому, що, якщо є сумніви, він планує або може щось планувати", — сказав Пісторіус маючи на увазі ескалацію війни й застеріг від подальших військових амбіцій російського президента.

Пісторіус додав, що хоче переконатися, що Альянс буде здатний захистити себе в разі нападу Росії на його країну-члена.

"Тому ми дійсно тиснемо на газ і робимо все можливе, щоб відповідним чином оснастити Збройні сили НАТО та Європі", — сказав він.

Раніше видання Bild з посиланням на секретний документ Бундесверу повідомило, що Збройні сили Німеччини готуються до можливої гібридної атаки з боку Росії на східний фланг НАТО.