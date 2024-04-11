Уряд Німеччини допомагатиме залучати інвестиції для відновлення України

Уряд Німеччини 10 квітня схвалив програму заходів, які будуть залучати приватні інвестиції, пожертви фондів та філантропів для відновлення України.

Про це повідомляють видання DW та Euractiv.

Крістіане Гоффман, заступниця представника канцлера Олафа Шольца, сказала на пресконференції після засідання уряду, що сприяння стабільній демократичній та економічно успішній Україні відповідає інтересам Німеччини. Гоффман наголосила, що збитки від війни в Україні неможливо компенсувати з коштів бюджету.

"Державних грошей буде недостатньо, нам також знадобляться приватні інвестори", — сказала журналістам міністерка економічного розвитку Німеччини Свенья Шульце.

Програма заходів передбачає, зокрема, сприяння приватним інвестиціям українських, німецьких та підприємців інших країн. Так утвориться інвестиційний фонд, що підтримуватиме вкладення у відбудову України.

Мінімізувати ризики та доплачувати до вкладень будуть із фонду Європейського Союзу, створеного для допомоги Україні. На це піде 7 млрд євро для програми інвестицій. А також уряд Німеччини страхуватиме ризики від інвестицій в Україну. Речниця Міністерства економіки та захисту клімату ФРН Ніна Марія Ґюттлер розповіла в коментарі DW, що німецькі гарантії стосуватимуться інвестицій в українські логістику, сільське господарство, виробництво продуктів харчування, будівництво, а також у відновлювану енергетику.

Наразі деталі обговорюються з міжнародними партнерами, зокрема з ЄС, а точний обсяг фінансування не визначено, сказав речник міністерства розвитку Німеччини.

Крім підтримки інвестицій, Німеччина також запропонує власний історичний досвід у відбудові економіки після Другої світової війни.

У серпні 2023 року Німеччина розширила державні гарантії для своїх компаній, які вирішуватимуть інвестувати в Україну. Уряд ФРН покриває не лише збитки до повної втрати інвестицій, а й конвертаційні та трансферні ризики щодо виплати відсотків за інвестиційно подібними кредитами.

У лютому 2024 року прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що потреби на відбудову України складають майже 486 мільярдів доларів. З них на швидке відновлення потрібно 15 мільярдів доларів.