Термін дії висновку ВЛК становить один рік — Генштаб

Представник Генерального штабу ЗСУ, полковник Юрій Глущенко заявив, що термін дії висновку військово-лікарської комісії (ВЛК), яка визначає придатність до служби, становить один рік. За його словами, після завершення цього терміну варто знову прийти до ТЦК для оновлення даних.

Про це Юрій Глущенко розповів в ефірі Radio NV.

Представник Генштабу пояснив, що протягом року у людини можуть статися зміни у стані здоров’я, і тому під час повторного огляду через рік ВЛК або підтвердить придатність до служби, або ухвалить інше рішення.

Глущенко також розповів, як відбуватиметься проходження ВЛК для тих, хто оновлюватиме дані через електронний кабінет. За його словами, у такому разі українців запрошуватимуть на медогляд відповідною повісткою.

Крім того, полковник наголосив, що коли закон про мобілізацію стане чинним, до ТЦК мають прийти всі чоловіки призовного віку від 18 до 60 років. На військовий облік треба стати за місцем фактичного проживання. Він додав, що наразі ТЦК працюють цілодобово і зауважив, що потрібно спланувати візит до військкомату у такий спосіб, аби не було скупчень людей у певні години роботи, зокрема у час пік.

Що відомо про законопроєкт щодо мобілізації

26 грудня 2023 року Кабмін вніс до Ради законопроєкт "Про удосконалення окремих питань мобілізації, військового обліку та проходження військової служби".

До цього президент Володимир Зеленський вказав, що під час обговорення питання стосовно закону про мобілізацію військові запропонували додатково призвати 450-500 тисяч людей.

11 січня 2024-го уряд офіційно відкликав з парламенту законопроєкт про мобілізацію.

11 січня міністр оборони України Рустем Умєров заявив, що команда відомства вже підготувала нову редакцію законопроєкту про мобілізацію з урахуванням всіх пропозицій, погоджених в робочому порядку з депутатами на засіданнях Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

12 січня голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що терміни повторного внесення законопроєкту про мобілізацію до Верховної ради не обговорювалися.

30 січня Кабмін затвердив оновлену версію законопроєкту про мобілізацію та передав її до Верховної ради. Своєю чергою у МО вказали, що коментарі та зауваження до документа були враховані спільно з Генштабом ЗСУ, урядом та народними депутатами.

7 лютого Верховна рада підтримала у першому читанні запропонований урядом оновлений законопроєкт про мобілізацію.

11 квітня український парламент у другому читанні ухвалив законопроєкт №10449 про мобілізацію. Депутати прийняли документ без норми про демобілізацію.

16 квітня президент Володимир Зеленський підписав закон про мобілізацію, ухвалений Верховною радою.