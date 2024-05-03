Міноборони оприлюднило список захворювань, з якими можуть мобілізувати

Міноборони оприлюднило список захворювань, із якими військовозобов'язані визнаються придатними до служби.

Відповідний наказ Міноборони України від 27 квітня опублікований на сайті Верховної ради.

У додатку із розкладом хвороб, станів та фізичних вад, що визначають ступінь придатності до військової служби, служби у військовому резерві, йдеться, що громадяни можуть поділятися на кілька категорій:

Придатні

Придатні до служби у військових частинах забезпечення, ТЦК та СП, ВВНЗ, навчальних центрах, закладах (установах), медичних підрозділах, підрозділах логістики, зв’язку, оперативного забезпечення, охорони

Непридатні до військової служби з виключенням з військового обліку

Тимчасово непридатні. Потребують лікування

Непридатні до військової служби з переоглядом через 6 місяців

Так, військовозобов'язані з клінічно вилікуваним туберкульозьом є придатними до служби у військових частинах забезпечення, ТЦК та СП, ВВНЗ, навчальних центрах, закладах (установах), медичних підрозділах, підрозділах логістики, зв’язку, оперативного забезпечення, охорони. А військовозобов'язані із залишковими змінами після вилікуваного туберкульозу різних локалізацій потрапляють у категорію придатних.

Військовозобов'язані з інфекційними хворобами, що передаються статевим шляхом А50-А79 (сифіліс, гонококова інфекція, хвороби, спричинені хламідіями, трихомонадами та мікоплазмами) є тимчасово непридатними та потребують лікування.

Військовозобов'язані з хворобою, зумовленою ВІЛ (стабільною) або безсимптомним носійством ВІЛ, з імунною компенсацією, вважаються придатними — на відміну від тих, у кого хвороба, зумовлена ВІЛ (прогресуюча), з імунною декомпенсацією.

У статті про новоутворення йдеться, що придатними до служби у військових частинах забезпечення, ТЦК та СП, ВВНЗ, навчальних центрах, закладах (установах), медичних підрозділах, підрозділах логістики, зв’язку, оперативного забезпечення, охорони можуть бути військовозобов'язані зі станами після радикального хірургічного лікування первинної пухлини; рак нижньої губи, рак шкіри.

Люди з тяжкими та помірно вираженими стійкими психічними розладами вважаються непридатними до військової служби з виключенням з військового обліку. Військовозобов'язані з легкими психічними проявами вважаються придатними до служби у військових частинах забезпечення, ТЦК та СП, ВВНЗ, навчальних центрах, закладах (установах), медичних підрозділах, підрозділах логістики, зв’язку, оперативного забезпечення, охорони. Військовозобов'язані зі стійкою компенсацією наслідків гострого захворювання головного мозку або закритої черепно-мозкової травми вважаються придатними.

При цьому люди з шизофренією, шизотиповими та маячними розладами, афективними розладами з часто повторюваними фазами вважаються непридатними.

Військовозобов'язані, у яких короткозорість або далекозорість будь-якого ока в одному із меридіанів більше 12,0 дптр, вважаються непридатними до військової служби з виключенням з військового обліку. Військовозобов'язані, у яких короткозорість або далекозорість будь-якого ока в одному із меридіанів більше 6,0 дптр і до 12,0 дптр або астигматизм будь-якого виду з різницею рефракції у двох головних меридіанах більше 3,0 дптр, вважаються придатними до служби у військових частинах забезпечення, ТЦК та СП, ВВНЗ, навчальних центрах, закладах (установах), медичних підрозділах, підрозділах логістики, зв’язку, оперативного забезпечення, охорони. Військовозобов'язані, у яких короткозорість або далекозорість будь-якого ока в одному із меридіанів більше 3,0 дптр і до 6,0 дптр або астигматизм будь-якого виду з різницею рефракції у двох головних меридіанах більше 2,0 дптр і до 3,0 дптр, — придатні.

Докладніше можна подивитися у документі на сайті ВРУ.

Зазначається, що військово-лікарська експертиза визначає придатність за станом здоров’я до військової служби призовників, військовослужбовців, військовозобов’язаних та резервістів, установлює причинний зв’язок захворювань, травм (поранень, контузій, каліцтв) з військовою службою та визначає необхідність і умови застосування медико-соціальної реабілітації та допомоги військовослужбовцям.

Військовозобов'язані у віці 18–60 років, які мали статус "обмежено придатний", повинні знову пройти ВЛК. На це є час до 4 лютого 2025 року.

Що відомо про закон про мобілізацію

26 грудня 2023 року Кабмін вніс до Ради законопроєкт "Про удосконалення окремих питань мобілізації, військового обліку та проходження військової служби".

До цього президент Володимир Зеленський вказав, що під час обговорення питання стосовно закону про мобілізацію військові запропонували додатково призвати 450-500 тисяч людей.

11 квітня український парламент у другому читанні ухвалив законопроєкт про мобілізацію. Депутати прийняли документ без норми про демобілізацію. 16 квітня президент Володимир Зеленський підписав закон про мобілізацію, ухвалений Верховною радою. Законну силу документ набуде 18 травня 2024 року.