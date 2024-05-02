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У Раді не підтримали урядові штрафи за порушення правил військового обліку — нардеп
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У Раді не підтримали урядові штрафи за порушення правил військового обліку — нардеп

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Олександр Бакумов
Нардеп від СН Олександр Бакумов. Олександр Бакумов очолив у Раді спеціальну комісію з питань міжнародного права, яка опікуватиметься вдосконаленням законодавства у зв’язку з воєнними злочинами РФ. Фото: facebook.com/oleksandr.bakumov

Правоохоронний комітет Верховної ради розглянув правки до законопроєкту №10379 про штрафи за порушення правил військового обліку до другого читання, але не підтримав запропоновані урядом розміри штрафів.

Про це в етері телемарафону заявив народний депутат від "Слуги народу", член комітету ВРУ з питань правоохоронної діяльності Олександр Бакумов.

"Вчора профільний комітет мав позачергове засідання, таблиця до другого читання опрацьована і затверджена. Профільний комітет лібералізував законопроєкт. Тобто ті штрафи, які були запропоновані урядом, а це, зокрема, від 153 тим до 204 тис. грн для громадян, комітет не підтримав і, внісши правку, також частково врахував правки колег", — сказав він.

За словами нардепа, на сьогодні потенційна відповідальність в умовах воєнного стану передбачає штраф від 17 тис. до 25,5 тис. грн за не ставання на військовий облік або не оновлення інформації щодо себе відповідним ТЦК.

Уряд 25 грудня минулого року зареєстрував у Раді законопроєкти "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо удосконалення окремих питань мобілізації, військового обліку та проходження військової служби" (№10378) і "Про внесення змін до Кодексу про адмінправопорушення та Кримінального кодексу щодо посилення відповідальності за військові правопорушення" (№10379).

10 квітня Верховна рада підтримала у першому читанні законопроєкт про посилення відповідальності за військові правопорушення. Відповідальність за порушення призовниками, військовозобов'язаними, резервістами правил військового обліку (зокрема за те, що не став вчасно на облік) передбачають ст. 210 та 210-1 КУпАП. Наразі штрафи становлять від 510 до 850 грн.

Новий законопроєкт передбачає, що за порушення правил військового обліку штраф буде становити від 8 500 грн до 17 000 грн. За порушення законодавства про мобілізацію під час особливого режиму штраф становитиме вже від 34 000 грн до 51 000 грн.

Для посадових осіб підприємств, установ та організацій, які відповідальні за ведення військового обліку, за порушення правил штраф буде становити від 153 000 грн до 204 000 грн.

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