Російські військові частково захопили Керамік на Авдіївському напрямку, активізувалися на Харківщині та намагаються просунутися західніше Марʼїнки. Сили оборони також стримують атаки на півдні та відбивають штурми на околицях Часового Яру. Суспільне розповідає, як пройшов тиждень на фронтах.

Купʼянський та Лиманські напрямки

Російські війська активізувалися на Купʼянському напрямку. Бої тут — на північному сході від Купʼянська, в районі Синьківки, та на південному сході від міста — біля Кислівки, Котлярівки та Іванівки. Також бої ще південніше — поблизу Берестового і Стельмахівки.

Далі на південь, на Лиманському напрямку, росіяни атакують поблизу Твердохлібового, Макіївки, у напрямку Невського й в районі Серебрянського лісництва. І ще південніше — біля Тернів, Торського та південніше Зарічного.

Бахмутський напрямок

Атаки армії РФ по лінії Григорівка, Верхньокам’янське, Спірне — це на південному сході від Лиману. На півночі від Бахмута штурми росіян біля Роздолівки, а на захід від міста — в районі Іванівського. Це шлях на Часів Яр. В місті лишається ще понад 600 цивільних. Бої там йдуть вже на околицях.

Також, на цьому напрямку, Сили оборони стримують атаки на південь від Бахмута — поблизу Кліщіївки й Андріївки.

Авдіївський напрямок

Армія РФ частково захопила Керамік, та посунулася в бік Архангельського (це — на півночі від Авдіївки). Трохи західніше бої в районі Новоолександрівки — це шлях з нещодавно окупованого росіянами Очеретиного. Південніше — штурми російських військових у напрямку Сокіла й Новопокровського, та ще південніше — по лінії Семенівка, Уманське, Нетайлове.

Авдіївський напрямок 3 травня 2024. Графіка: Суспільне

Новопавлівський напрямок

Бої біля Красногорівки, Георгіївки, Парасковіївки, Водяного, Новомихайлівки, Урожайного.

Оріховський напрямок

На півдні Донеччини росіяни атакують в районі Старомайорського. На Запоріжжі — поблизу Новодарівки та Роботиного.

Херсонський напрямок

Українські військові відбивають атаки росіян в районі Кринок. Також Сили оборони звільнили Нестригу — останній острів на правобережній частині Дніпра перед гирлом річки. Війська РФ намагаються його відбити.