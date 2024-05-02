На фронті відбулося 106 боєзіткнень — Генштаб

Протягом доби зафіксовано 106 бойових зіткнень. Найгарячіше на Лиманському, Авіація та ракетні війська ЗСУ завдали 14 ударів по позиціях військ РФ.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ.

Загалом, війська РФ завдали 2 ракетних та 58 авіаційних ударів, здійснив 89 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях Сил оборони та населених пунктах.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань росіян не виявлено.

На Сіверському та Слобожанському напрямках армія РФ зберігає присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території РФ, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж держкордону України. Завдали авіаударів в районах населених пунктів Красний Хутір Чернігівської області; Середина-Буда Сумської області; Дергачі, Липці та Рублене Харківської області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 20 населених пунктів, серед них Блешня Чернігівської області; Яструбине, Олександрівка, Волфине, Водолаги, Велика Писарівка та Степок Сумської області.

На Куп’янському напрямку Сили оборони відбили 9 атак в районах населених пунктів Синьківка, Новоєгорівка, Кислівка, Берестове Харківської області; Стельмахівка Луганської області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 10 населених пунктів, зокрема Синьківка, Петропавлівка та Котлярівка Харківської області.

На Лиманському напрямку Сили оборони відбили 12 атак в районах Греківки, Невського та Серебрянського лісництва Луганської області; населених пунктів Терни, Ямполівка, Торське Донецької області. Від артилерійських та мінометних обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів, серед них Макіївка Луганської області; Терни, Торське Донецької області.

На Бахмутському напрямку українські воїни відбили 19 атак в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області; Верхньокам’янське, Роздолівка, Виїмка, Спірне, Новий, Кліщіївка та Іванівське Донецької області, де росіяни, за підтримки авіації, намагалися покращити тактичне положення. Також окупанти завдали авіаудару в районі населеного пункту Дружба Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилося понад 10 населених пунктів, зокрема Григорівка, Калинівка, Кліщіївка Донецької області.

На Авдіївському напрямку Сили оборони відбили 31 атаку в районах населених пунктів Архангельське, Сокіл, Семенівка, Уманське, Калинове, Яснобродівка, Нетайлове та Первомайське Донецької області, де війська РФ намагалися витіснити українські підрозділи із займаних рубежів. Також окупанти завдали авіаударів в районах населених пунктів Воздвиженка, Новоолександрівка, Євгенівка та Новоселівка Перша Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 20 населених пунктів, серед них Архангельське, Новопокровське та Сокіл Донецької області.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати росіян в районах населених пунктів Костянтинівка та Урожайне Донецької області, де окупанти, за підтримки авіації, 13 разів намагалися прорвати оборону ЗСУ. Війська РФ завдали авіаударів в районі Водяного Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинились понад 10 населених пунктів, серед них Красногорівка, Георгіївка, Вугледар Донецької області.

На Оріхівському напрямку війська РФ здійснили 1 атаку на позиції українських захисників в районі Роботиного Запорізької області. Завдали авіаударів в районах населених пунктів Времівка та Старомайорське Донецької області; П’ятихатки Запорізької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 15 населених пунктів, серед них Білогір’я, Роботине, Кам’янське Запорізької області.

На Херсонському напрямку армія РФ не відмовляється від наміру витіснити українські підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Протягом доби здійснили 3 безуспішні атаки на позиції ЗСУ в районі населеного пункту Кринки Херсонської області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 20 населених пунктів, серед них Червоний Маяк, Ольгівка, Тягинка, Іванівка, Токарівка, Новотягинка, Кізомис Херсонської області та місто Херсон.

Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 9 районах зосередження особового складу та 1 зенітно-ракетному комплексу росіян.

Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 2 складах боєприпасів, 1 артилерійській системі та 1 зенітно-ракетному комплексу військ РФ.