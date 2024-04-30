НовиниВійнаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
Генштаб: за добу на фронті відбулося 115 бойових зіткнень
ГенштабЗСУВторгнення Росії в УкраїнуРОСІЯОбстрілиПодіїВійна

Генштаб: за добу на фронті відбулося 115 бойових зіткнень

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Генштаб ЗСУ зведення 30 квітня, війна в Україні, обстріли
Війна в Україні. AP

На фронті протягом минулої доби відбулося 115 бойових зіткнень. Найбільше атак відбили на Бахмутському напрямку. Загалом військо РФ завдало 5 ракетних та 47 авіаційних ударів, здійснило 90 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктах.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у своєму ранковому зведенні 30 квітня.

Внаслідок російських атак є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали об’єкти цивільної інфраструктури.

Протягом минулої доби авіаційних ударів зазнали населені пункти Леонівка Чернігівської області; Усок Сумської області; Липці, Веселе, Нескучне, Мала Вовча, Борова Харківської області та місто Харків; Стельмахівка та Серебрянське лісництво Луганської області; Торське, Семенівка, Парасковіївка, Часів Яр, Костянтинівка, Архангельське, Калинове, Новокалинове, Очеретине, Яснобродівка, Карлівка, Новопокровське, Євгенівка, Воздвиженка, Олександропіль, Макарівка, Старомайорське, Велика Новосілка та Урожайне Донецької області; Мала Токмачка Запорізької області; Михайлівка, Львове, Кринки та Кізомис Херсонської області.

Під артилерійським вогнем були понад 110 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

Яка ситуація на фронті

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках РФ зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність, щоб не допустити перекидання українських військ на загрозливі напрямки.

На Куп’янському напрямку українські воїни відбили 9 атак в районах населених пунктів Берестове і Новосергіївка Харківської області та Стельмахівка на Луганщині.

На Лиманському напрямку відбили 13 атак, здійснених військом РФ за підтримки авіації в районах населених пунктів Твердохлібове, Невське та Серебрянського лісництва Луганської області; Терни, Торське та південніше Зарічного Донецької області.

На Бахмутському напрямку українські воїни відбили 33 атаки в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області; Верхньокам’янське, Новий, Іванівське, Кліщіївка, Андріївка, Роздолівка та Часів Яр Донецької області, де військо РФ за підтримки авіації намагалося покращити тактичне положення.

На Авдіївському напрямку українські захисники відбили 24 атаки в районах населених пунктів Архангельське, Новокалинове, Очеретине, Сокіл, Соловйове, Семенівка, Орлівка та Нетайлове Донецької області, де росіяни за підтримки авіації намагалися витіснити українські підрозділи із займаних рубежів.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати військо РФ в районах населених пунктів Костянтинівка, Георгіївка та Урожайне Донецької області, де росіяни за підтримки авіації 20 разів намагалися прорвати оборону українських військ.

На Оріхівському напрямку військо РФ за підтримки авіації 7 разів атакувало позиції українських захисників в районі Старомайорського Донецької області та Новодарівки Запорізької області.

На Херсонському напрямку військо РФ не відмовляється від наміру вибити українські підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом минулої доби здійснило 3 безуспішні атаки на позиції українських військ.

Водночас українські воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам РФ втрат в живій силі та техніці, виснажують росіян вздовж всієї лінії бойового зіткнення.

Топ дня
Карін Жан-П'єр
Україна вже отримує зброю з нового пакета допомоги США — Білий дім
Ракетний удар по Одесі 29 квітня: кількість загиблих збільшилась до пʼяти
Ракетний удар по Одесі 29 квітня: кількість загиблих збільшилась до пʼяти
Генштаб ЗСУ втрати врога, армія РФ, війна в Україні
На війні в Україні за добу російське військо втратило 1250 військових — Генштаб
"Замок Ківалова" або замок "Гаррі Поттера" в Одесі, 29 квітня
Удар по Одесі, вбиті військові в Німеччині та новий пакет допомоги. 797 день війни. Онлайн
Армія РФ атакувала цивільну інфраструктуру Одеси балістикою: що відомо
Армія РФ атакувала цивільну інфраструктуру Одеси балістикою: що відомо

Вибір редакції
командир 93 ОМБр Холодний Яр Павло Паліса
"Чому людей треба змушувати захищати країну?". Командир 93-ї бригади Паліса — про фронт, нестачу людей і плани росіян
рятувальник в пожежній частині у Харкові
Сухі дні. Про що говорять харківські рятувальники, коли немає обстрілів
Жінка тягне тачку "кравчучку" у Херсоні
"Страшно, коли гупає дуже близько. Але ми вже і до цього звикли". Як в Херсон повертаються мешканці міста
Трамп в Манхеттенському кримінальному суді в Нью-Йорку 15 квітня 2024 року
Гроші за мовчання, штурм Капітолія, секретні документи. Які справи відкрили проти Трампа
піхотинець стрілецького батальйону чекає на пікап
"Ми полюємо на них, а вони на нас". Як прикордонники та піхота обороняють передній край на кордоні трьох областей
Дізнайтесь більше
Авіація Сил оборони ударила по окупатах РФ — Генштаб, війна в Україні, зведення 30 квітня
Авіація Сил оборони ударила по окупантах РФ — Генштаб
війна, ЗСУ
На фронті відбулося 93 бойових зіткнення — Генштаб
Авіація ЗСУ ударила по окупантах РФ — Генштаб війна в Україні
Авіація ЗСУ ударила по окупантах РФ — Генштаб
Генштаб ЗСУ втрати ворога, війна в Україні, військо РФ втратило 1320 військових за добу
На війні в Україні за добу російське військо втратило 1320 військових — Генштаб
На початок