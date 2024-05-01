За добу ЗСУ 100 разів вступали у бойові зіткнення з армією РФ — Генштаб

Збройні сили України продовжують утримувати позиції та відбивають штурми російських підрозділів на кількох напрямках. Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною. Загалом протягом минулої доби на фронті відбулося 100 бойових зіткнень з армією РФ.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ 1 травня.

"Загалом, противник завдав 2 ракетні та 41 авіаційний удар, здійснив 42 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях ЗСУ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні будинки, а також інші об'єкти інфраструктури", — йдеться у повідомленні Генштабу ЗСУ.

Яка ситуація на фронті

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань армії РФ не виявлено.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, обстрілює населені пункти з території Росії, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України. Завдав авіаційних ударів у районах населених пунктів Водолаги, Ямні Сумської області; Веселе, Харків, Вовчанськ Харківської області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 30 населених пунктів, серед них Хрінівка Чернігівської області; Корінь, Волфине, Велика Берізка, Юнаківка Сумської області.

На Куп'янському напрямку ЗСУ відбили 11 атак у районах населених пунктів Іванівка, Кислівка, Котлярівка, Берестове, Копанки Харківської області; Стельмахівка Луганської області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 10 населених пунктів, зокрема, Синьківка, Степова Новоселівка, Котлярівка Харківської області.

На Лиманському напрямку Силами оборони відбито 9 атак у районах населених пунктів Греківка, Невське та Серебрянського лісництва Луганської області; Терни Донецької області. Від артилерійських та мінометних обстрілів постраждало понад 10 населених пунктів, серед них Макіївка, Невське Луганської області; Терні, Ямполівка Донецької області.

На Бахмутському напрямку ЗСУ відбили 14 атак у районах населених пунктів Білогорівка Луганської області; Верхньокам'янське, Спірне, Новий Донецької області, де окупанти намагались покращити тактовне положення. Противник завдав авіаційного удару у районі населеного пункту Диліївка Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилося понад 10 населених пунктів, зокрема, Роздолівка, Калинівка, Часів Яр, Андріївка Донецької області.

На Авдіївському напрямку Силами оборони відбито 33 атаки в районах населених пунктів Калинове, Архангельське, Прогрес, Очеретине, Сокіл, Соловйові, Новопокровське, Семенівка, Уманське, Яснобродівка, Нетайлове, Первомайське Донецької області, де армія РФ за підтримки авіації намагалась витіснити українські підрозділи із займаних рубежів. Також противник наніс авіаудару в районі населеного пункту Желанне Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 20 населених пунктів, серед них Архангельське, Новопокровське, Уманське Донецької області.

На Новопавлівському напрямку ЗСУ продовжують стримувати противника в районах населених пунктів Красногорівка, Георгіївка, Новомихайлівка, Водяне та Урожайне Донецької області, де він за підтримки авіації 17 разів намагався прорвати оборону. Армія РФ також завдала авіаційного удару у районі населеного пункту Костянтинівка Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем окупантів опинилось понад 10 населених пунктів, серед них Красногорівка, Георгіївка, Парасковіївка, Костянтинівка Донецької області.

На Оріхівському напрямку армія РФ за підтримки авіації 2 рази атакував позиції ЗСУ у районах Старомайорського Донецької області та Роботиного Запорізької області. Також завдала авіаударів у районах населених пунктів Старомайорське Донецької області та Лобкове Запорізької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 15 населених пунктів, серед них Малинівка, Білогір'я, Роботине, Щербаки Запорізької області.

На Херсонському напрямку російські окупанти не відмовляються від наміру витіснити українські підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом доби ними було здійснено 5 марних атак позицій Сил оборони у районі населеного пункту Кринки Херсонської області. Також російське військо завдало авіаударів у районах населених пунктів Ольгівка, Тягинка, Велетенське Херсонської області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 20 населених пунктів, серед них Миколаївка, Іванівка, Токарівка Херсонської області.

Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 1 пункту управління та по 7 районах зосередження особового складу противника.

Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 1 пунктом управління БпЛА та 1 району зосередження особового складу армії РФ.