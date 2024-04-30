На фронті відбулося 96 бойових зіткнень — Генштаб

Протягом доби на фронті зафіксовано 96 бойових зіткнень. Найгарячіше на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському напрямках.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ.

Загалом, війська РФ завдали 1 ракетного та 29 авіаційних ударів, здійснили 109 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях Сил оборони та населених пунктах.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань росіян не виявлено.

На Сіверському та Слобожанському напрямках армія РФ зберігає присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території РФ, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України. Завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Водолаги, Ямне Сумської області; Веселе, Харків, Вовчанськ Харківської області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 30 населених пунктів, серед них Хрінівка Чернігівської області; Кореньок, Волфине, Велика Берізка, Юнаківка Сумської області.

На Куп’янському напрямку Сили оборони відбили 3 атаки в районах населених пунктів Берестове та Копанки Харківської області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 10 населених пунктів, зокрема Синьківка, Степова Новоселівка, Котлярівка Харківської області.

На Лиманському напрямку Сили оборони відбили 16 атак в районі населених пунктів Новоєгорівка, Греківка, Макіївка, Невське та Серебрянського лісництва Луганської області, а також Тернів на Донеччині. Війська РФ завдали авіаційного удару в районі Серебрянського лісництва. Від артилерійських та мінометних обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів, серед них Макіївка, Невське Луганської області; Терни, Ямполівка Донецької області.

На Бахмутському напрямку українські воїни відбили 24 атаки в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області; Верхньокам’янське, Роздолівка, Спірне, Новий, Кліщіївка, Андріївка та Часів Яр Донецької області, де росіяни за підтримки авіації намагалися покращити тактичне положення. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилося понад 10 населених пунктів, зокрема Роздолівка, Калинівка, Часів Яр, Андріївка Донецької області.

На Авдіївському напрямку ЗСУ відбили 23 атаки в районах населених пунктів Архангельське, Керамік, Сокіл, Уманське, Яснобродівка та Нетайлове Донецької області, де війська РФ намагалися витіснити українські підрозділи із займаних рубежів. Окупанти завдали авіаційних ударів в районах населених пунктів Новобахмутівка та Євгенівка Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 20 населених пунктів, серед них Архангельське, Новопокровське, Уманське Донецької області.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати росіян в районах населених пунктів Георгіївка, Парасковіївка та Урожайне Донецької області, де окупанти, за підтримки авіації, 10 разів намагалися прорвати оборону українських військ. Завдали авіаційного удару в районі населеного пункту Костянтинівка Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем окупантів опинились понад 10 населених пунктів, серед них Красногорівка, Георгіївка, Парасковіївка, Костянтинівка Донецької області.

На Оріхівському напрямку війська РФ, за підтримки авіації, двічі атакували українські позиції в районах Старомайорського Донецької області та Роботиного Запорізької області. Також завдали авіаударів в районах населених пунктів Сторожеве Донецької області та Мала Токмачка Запорізької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 15 населених пунктів, серед них Малинівка, Білогір’я, Роботине, Щербаки Запорізької області.

На Херсонському напрямку армія РФ не відмовляється від наміру витіснити українські підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом доби здійснили 2 безуспішні атаки на позиції ЗСУ в районі населеного пункту Кринки Херсонської області. Завдали авіаударів в районах населених пунктів Михайлівка, Тягинка, Янтарне Херсонської області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 20 населених пунктів, серед них Миколаївка, Ольгівка, Тягинка, Іванівка, Токарівка Херсонської області.

Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 12 районах зосередження особового складу військ РФ.

Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 1 району зосередження особового складу росіян.