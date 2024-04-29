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Генштаб: на фронті за добу відбулося 131 бойове зіткнення, на Авдіївському напрямку відбили 55 атак росіян
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Генштаб: на фронті за добу відбулося 131 бойове зіткнення, на Авдіївському напрямку відбили 55 атак росіян

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Генштаб: на фронті за добу відбулося 131 бойове зіткнення, війна в Україні
Українська САУ в момент пострілу. Facebook/ Головнокомандувач ЗС України

На фронті протягом минулої доби відбулося 131 бойове зіткнення. На Авдіївському напрямку українські захисники відбили 55 атак. Загалом військо РФ завдало 1 ракетного та 82 авіаційних ударів, здійснило 108 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктах.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у ранковому зведенні 29 квітня.

Протягом минулої доби авіаційних ударів зазнали населені пункти Велика Писарівка Харківської області; Серебрянське лісництво, Білогорівка Луганської області; Спірне, Верхньокам’янське, Сіверськ, Григорівка, Олександропіль, Очеретине, Новокалинове, Парасковіївка, Новомихайлівка, Вугледар, Водяне, Костянтинівка, Урожайне, Старомайорське Донецької області; Роботине Запорізької області; Кринки, Костирка, Берислав, Новоберислав, Придніпровське, Велетенське, Кізомис Херсонської області.

Під артилерійським вогнем були понад 120 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

Яка ситуація на фронті

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках РФ зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність, щоб не дати перекинути українські війська на загрозливі напрямки.

На Куп’янському напрямку українські воїни відбили 6 атак в районах населених пунктів Берестове Харківської області та Стельмахівка Луганської області.

На Лиманському напрямку військо РФ провело 18 атак в районах населених пунктів Копанки, Новосергіївка Харківської області; Макіївка, Невське, Серебрянське лісництво Луганської області; Терни Донецької області.

На Бахмутському напрямку українські воїни відбили 29 атак в районах населених пунктів Верхньокам’янське, Виїмка, Григорівка, Іванівське, Кліщіївка, Новий, Андріївка Донецької області.

На Авдіївському напрямку українські захисники відбили 55 атак в районах населених пунктів Новокалинове, Керамік, Архангельське, Уманське, Сокіл, Очеретине, Калинове, Соловйове, Новопокровське, Новоселівка Перша та західніше Семенівки Донецької області.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати росіян в районах населених пунктів Красногорівка, Георгіївка, Водяне, Новомихайлівка, Урожайне Донецької області, де військо РФ за підтримки авіації 15 разів намагалося прорвати оборону українських військ.

На Оріхівському напрямку окупанти РФ 4 рази атакували позиції українських захисників в районах Старомайорського Донецької області.

На Херсонському напрямку військо РФ не відмовляється від наміру вибити українські підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра, 5 разів атакувало позиції українських захисників в районі населеного пункту Кринки Херсонської області.

Водночас українські воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам РФ втрат в живій силі та техніці, виснажують росіян вздовж всієї лінії бойового зіткнення.

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