На фронті відбулося 93 бойових зіткнення — Генштаб

Протягом доби на фронті зафіксовано 93 бойових зіткнення. Найгарячіше на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ.

Загалом війська РФ завдали 4 ракетних та 35 авіаційних ударів, здійснили 56 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях Сил оборони та населених пунктах. Внаслідок російських атак є поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні будинки, а також інші об’єкти інфраструктури.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань росіян не виявлено.

На Сіверському та Слобожанському напрямках армія РФ зберігає присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території РФ, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України. Росіяни завдали авіаудару в районі Леонівки Чернігівської області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 20 населених пунктів, серед них Леонівка, Єліне Чернігівської області; Лукашенківське, Велика Берізка, Ромашкове, Веселівка, Угроїди, Степок та Покровка Сумської області.

На Куп’янському напрямку українські воїни відбили 7 атак в районах населених пунктів Новосергіївка Харківської області; Стельмахівка Луганської області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 10 населених пунктів, зокрема Синьківка, Петропавлівка, Степова Новоселівка Харківської області.

На Лиманському напрямку Сили оборони відбили 9 атак, здійснених армією РФ за підтримки авіації, в районі населених пунктів Твердохлібове, Невське та Серебрянського лісництва Луганської області; Терни, Торське та південніше Зарічного Донецької області. Від артилерійських та мінометних обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів, серед них Макіївка Луганської області; Терни, Ямполівка, Торське Донецької області.

На Бахмутському напрямку українські війська відбили 27 атак в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області; Верхньокам’янське, Новий, Іванівське, Кліщіївка, Андріївка, Роздолівка та Часів Яр Донецької області, де окупанти, за підтримки авіації, намагався покращити тактичне положення. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилося понад 10 населених пунктів, зокрема Григорівка, Калинівка, Часів Яр, Кліщіївка Донецької області.

На Авдіївському напрямку Сили оборони відбили 18 атак в районах населених пунктів Архангельське, Новокалинове, Очеретине, Сокіл, Соловйове, Семенівка та Орлівка Донецької області, де війська РФ, за підтримки авіації, намагалися витіснити українські підрозділи із займаних рубежів. Також росіяни завдали авіаударів в районах населених пунктів Воздвиженка, Калинове, Новопокровське та Євгенівка Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, серед них Керамік, Архангельське та Сокіл Донецької області.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати армію РФ в районах населених пунктів Костянтинівка, Георгіївка та Урожайне Донецької області. Там росіяни за підтримки авіації, 15 разів намагалися прорвати оборону ЗСУ, завдали авіаударів в районах Парасковіївки та Олександрополя Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем окупантів опинились понад 10 населених пунктів, серед них Красногорівка, Георгіївка, Парасковіївка, Вугледар Донецької області.

На Оріхівському напрямку війська РФ за підтримки авіації, 5 разів атакували позиції українських захисників в районі Старомайорського Донецької області та Новодарівки Запорізької області. Завдали авіаударів в районах населених пунктів Макарівка Донецької області та Мала Токмачка Запорізької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 15 населених пунктів, серед них Білогір’я, Роботине, Кам’янське Запорізької області.

На Херсонському напрямку армія РФ не відмовляється від наміру витіснити українські підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Протягом доби за підтримки авіації росіяни здійснили безуспішну атаку на позиції ЗСУ в районі Кринок Херсонської області. Завдали авіаударів в районах населених пунктів Михайлівка, Львове та Кізомис Херсонської області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 20 населених пунктів, серед них Берислав, Тягинка, Іванівка, Новотягинка, Токарівка, Антонівка та Станіслав Херсонської області.

Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 5 районах зосередження особового складу військ РФ.

Підрозділи ракетних військ завдали ураження по одному району зосередження особового складу росіян.