Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо виключив відправку словацьких військових в Україну. Це сталося після заяви президента Франції щодо можливої відправки військ.

Про це він заявив під час години запитань у парламенті 2 травня, пише Aktuality.

"Україна не є членом НАТО. Словаччина не має жодного відношення до війни в Україні. Я надсилаю чітке повідомлення всій Словаччині, що хто б у нас нічого не вимагав, нога словацького солдата не перетне словацько-український кордон", – заявив він.

Стосовно заяви президента Франції Фіцо зазначив, що це має бути двостороння справа і таке рішення ухвалює сам країна. За його словами, таке оголошення є кроком до третьої світової війни.

Президент Франції Еммануель Макрон 2 травня підтвердив британському журналу The Economist, що не виключає введення французьких сухопутних військ в Україну, "якщо росіяни прорвуть лінію фронту" і Київ попросить про таку допомогу. Макрон наголосив, що має чітку стратегічну мету — Росія не може перемогти в Україні.

Попередні заяви Макрона щодо військ західних країн в Україні

Наприкінці лютого президент Франції Еммануель Макрон заявив, що не виключає, що європейські держави надішлють війська в Україну, але попередив, що на даному етапі немає консенсусу, бо союзники погодилися докладати більше зусиль, аби швидше доставити боєприпаси. Відповідна заява спровокувала низку відповідей союзників, які оголосили, що не мають наміру відправляти своїх солдатів на територію України.

4 березня посол Франції в Україні Гаель Вейсьєр повідомив, що можливість відправки військ в Україну залежатиме від кожної держави-партнера окремо, "якщо хтось вирішить це зробити".

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський 8 березня заявив, що не виключає можливої ​​присутності військ НАТО в Україні.