Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що Росія ніколи не поверне Україні анексований Крим і ніколи не піде з окупованих територій Донбасу.

Про це він сказав членам Європейського комітету Палати депутатів Словаччини, повідомляє CTK.

Фіцо заявив, що визнання територіальної цілісності і суверенітету інших країна — "теорія міжнародного права".

"З погляду міжнародного права кожен з нас визнає територіальну цілісність іншої країни, суверенітет, непорушність кордонів. Це гарна теорія міжнародного права. Але я кажу, що росіяни ніколи не повернуть Крим, Росіяни ніколи не покинуть Донецьк і Луганськ", — сказав прем'єр.

За його словами, Україна "щодня втрачає територію", а Росія "здобула більше території в рамках свого наступу".

"Україна не має військового потенціалу і військової сили. У неї немає військового рішення і ніколи його не буде, тільки буде ще 100 тисяч загиблих з одного і з іншого боку. Єдине, що допомогло б, якби НАТО вторглося туди, а це третя світова війна", — заявив Фіцо.

Він виступив за припинення бойових дій в Україні. За словами Фіцо є можливість того, що учасники переговорів потім можуть запропонувати, наприклад, запровадити особливий статус для підконтрольних Росії українських регіонів, а згодом може відбутися референдум щодо їхнього майбутнього.

"Можна малювати повітряні замки, але росіяни не підуть, це їхнє", – сказав він.

Напередодні другої річниці вторгнення РФ в Україну, Фіцо заявив, що президента РФ Володимира Путіна "помилково демонізували". Раніше він викликав резонанс, стверджуючи, що життя в Києві цілком нормальне і що країна не повинна отримувати зброю, щоб не затягувати конфлікт.

Що відомо про Фіцо та як він став прем'єром Словаччини

Лідер партії Smer-SD Роберт Фіцо переміг на дострокових парламентських виборах у Словаччині. 25 жовтня 2023 року його затвердили як нового прем'єр-міністра країни. Він відомий своєю проросійською позицією та виступає проти допомоги Україні.

Партія Smer набрала трохи більше ніж 23% голосів. Проєвропейська партія "Прогресивна Словаччина" на чолі з Міхалом Шимечком посіла друге місце, набравши 17%. Третє місце зайняла партія Петера Пеллегріні "Голос" — 15%.

Smer-SD і "Прогресивна Словаччина" не отримали абсолютну більшість, а тому будуть змушені шукати собі партнерів по коаліції.

Фіцо раніше пообіцяв припинити військові поставки в Україну та прагне до мирних переговорів. Він також критикував санкції проти Росії, виступав проти прав ЛГБТК+ та захищав національне право вето в ЄС. Це риторика, близька до лідера Угорщини Віктора Орбана.