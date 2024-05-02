У межах програми Ukraine Facility створюється механізм української гарантії обсягом 7,8 мільярда євро, яка забезпечить покриття ризиків, пов’язаних з роботою бізнесу через повномасштабну війну.

Про це під час круглого столу "Розвиток бізнесу – основний драйвер економічного відновлення України", заявив заступник міністра економіки України Володимир Кузьо.

Так, друга складова Ukraine Facility – Ukraine Investment Framework (UIF) – має на меті мобілізувати інвестиції для відновлення та розвитку України. Пропонуючи різноманітні інструменти розподілу ризиків, змішане фінансування та гранти, UIF має сприяти залученню фінансування для зростання економіки.

"UIF обсягом 9,3 млрд євро дозволить активізувати роботу міжнародних фінансових організацій в Україні, відкривши бізнесу доступ до додаткового фінансування. Для цього в рамках програми створюється механізм української гарантії обсягом 7,8 млрд євро, яка забезпечить покриття ризиків, пов’язаних з роботою в країні в стані війни", — сказав урядовець.

За словами Кузьо, це дозволить мікрофінансовим організаціям (МФО) розширити вже наявні програми фінансування для українського бізнесу і запустити нові інструменти, що зробить залучення капіталу більш доступним для підприємців. Він додав, що інші 1,5 млрд євро від ЄС також буде направлено на змішане фінансування для бізнесу та технічну допомогу. Також у межах UIF ЄС надаватиме фінансування міжнародним фінорганізаціям, які своєю чергою розширять власні програми та створюватимуть нові інструменти для України, а також надаватимуть підтримку українським банкам-партнерам.

"Очікується, що на першому етапі реалізації UIF буде розширено програми МФО, які працюють в Україні, а також залучено українські банки-партнери. UIF дозволить бізнесу знизити вимоги до застави при кредитуванні, залучити змішане фінансування, що поєднує гранти та кредити, а також отримати технічну допомогу при підготовці заявок на фінансування та доопрацюванні інвестиційних проєктів. Такі можливості отримають як державні, так і приватні компані", — пояснив заступник міністра економіки.

У межах UIF операції для приватного сектору ініціюватимуться МФО на основі попиту приватних компаній. Своєю чергою державні проєкти будуть ініційовані урядом в рамках управління публічними інвестиціями та єдиного переліку проєктів.

Остаточно умови та програми для першого етапу UIF буде затверджено на Ukraine Recovery Conference 2024, яка відбудеться у Берліні 11-12 червня цього року.

"На наступних етапах ми очікуємо, що програма додатково розшириться й доступ до фінансування отримає ще більше компаній. Водночас ключовим завданням для цього є формування актуального переліку інвестиційних проєктів, що дозволить чітко визначити наші потреби та пріоритети. Надалі сформований перелік стане основою для переговорів з МФО та іншими партнерами для покращення програм фінансування", — підкреслив Кузьо.

Учасниками круглого столу, який організували організований Мінекономіки України та Київська школа економіки стали представники ЄС, Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР), а також Європейського інвестиційного банку (ЄІБ) та польського Банку крайового господарства (BGK). Представники бізнесу долучилися до дискусії в форматі питань-відповідей, отримавши можливість напряму обговорити з представниками уряду та МФО наявні перепони та пріоритети для залучення фінансування, а також запропонувати шляхи покращення доступних інструментів та їх розширення.

Програма Ukraine Facility

1 лютого 2024 року лідери Євросоюзу на саміті ЄС у Брюсселі погодили чотирирічний пакет допомоги Україні на 50 мільярдів євро.

27 лютого Європейський парламент підтримав рішення щодо започаткування Ukraine Facility. Наступного дня Рада ЄС ухвалила започаткування інструменту Ukraine Facility загальним обсягом 50 мільярдів євро на 2024-27 роки.

Програма Ukraine Facility Європейського союзу передбачає надання Україні 50 мільярдів євро впродовж 2024-27 років. З цієї суми 39 мільярдів євро будуть спрямовані до держбюджету для посилення макрофінансової стабільності.