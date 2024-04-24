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ЄС надає Україні додаткові 1,5 млрд євро в межах "Ukraine Facility" — фон дер Ляєн
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ЄС надає Україні додаткові 1,5 млрд євро в межах "Ukraine Facility" — фон дер Ляєн

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ЄС надає Україні додаткові 1,5 млрд євро в межах "Ukraine Facility" — фон дер Ляєн
Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн виступає в Європарламенті 17 січня 2024 року. AP/Jean-Francois Badias

Європейський Союз надає Україні додаткові 1,5 млрд євро в межах Механізму “Ukraine Facility” обсягом у 50 млрд євро.

Про це у середу, 24 квітня, повідомила президентка Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн.

“Україна несе важкий тягар задля всіх нас. Сьогодні надаємо додаткові 1,5 млрд євро в межах Механізму “Ukraine Facility” обсягом у 50 млрд євро. Це вкрай важливо, аби держава працювала, а послуги надавались, поки країна дає відсіч агресору”, — написала фон дер Ляєн у Х.

Вона додала, що Європа залишається єдиною та рішучою.

Раніше виконавчий віцепрезидент ЄК Валдіс Домбровскіс заявив, що Україна отримає перший транш за програмою Ukraine Facility в розмірі 4,5 мільярда євро вже у березні, а другий, на суму 1,5 мільярда — надійде в квітні.

Що цьому передувало

1 лютого 2024 року лідери Євросоюзу на саміті ЄС у Брюсселі погодили чотирирічний пакет допомоги Україні на 50 мільярдів євро.

27 лютого Європейський парламент підтримав рішення щодо започаткування Ukraine Facility. Наступного дня Рада ЄС ухвалила започаткування інструменту Ukraine Facility загальним обсягом 50 мільярдів євро на 2024-27 роки.

Програма Ukraine Facility Європейського союзу передбачає надання Україні 50 мільярдів євро впродовж 2024-27 років. З цієї суми 39 мільярдів євро будуть спрямовані до держбюджету для посилення макрофінансової стабільності.

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