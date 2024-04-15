Європейська комісія 15 квітня схвалила пропозицію щодо імплементаційного рішення Ради ЄС, яке позитивно оцінює український план, комплексну стратегію реформ та інвестицій України на наступні чотири роки.

Про це повідомили на сайті Єврокомісії.

"Такий важливий крок відкриває шлях до регулярної та передбачуваної підтримки України у межах програми Європейського союзу Ukraine Facility з бюджетом до 50 мільярдів євро", — мовиться у повідомленні.

Як зазначається, фінансування у межах Фонду допоможе Україні підтримувати роботу адміністрації, виплачувати зарплати і пенсії, надавати базові державні послуги, а також допомагати відновленню та реконструкції, у той час, як держава продовжує захищатися від агресії РФ.

Раніше виконавчий віцепрезидент ЄК Валдіс Домбровскіс заявив, що Україна отримає перший транш за програмою Ukraine Facility в розмірі 4,5 мільярда євро вже у березні, а другий, на суму 1,5 мільярда — надійде в квітні.

Що цьому передувало

1 лютого 2024 року лідери Євросоюзу на саміті ЄС у Брюсселі погодили чотирирічний пакет допомоги Україні на 50 мільярдів євро.

27 лютого Європейський парламент підтримав рішення щодо започаткування Ukraine Facility. Наступного дня Рада ЄС ухвалила започаткування інструменту Ukraine Facility загальним обсягом 50 мільярдів євро на 2024-27 роки.

Програма Ukraine Facility Європейського союзу передбачає надання Україні 50 мільярдів євро впродовж 2024-27 років. З цієї суми 39 мільярдів євро будуть спрямовані до держбюджету для посилення макрофінансової стабільності.