27 лідерів країн-членів ЄС погодили пакет допомоги Україні на 50 мільярдів євро

27 лідерів країн-членів Європейського Союзу на саміті ЄС у Брюсселі 1 лютого погодили чотирирічний пакет допомоги Україні на 50 мільярдів євро.

Про це повідомив голова Європейської Ради Шарль Мішель у соцмережі Х.

"Домовилися. Єдність. Усі 27 лідерів домовилися про додатковий пакет підтримки України в розмірі 50 мільярдів євро в рамках бюджету ЄС. Це забезпечує стабільне, довгострокове, передбачуване фінансування для України", — написав Мішель.

Він додав, що ЄС бере на себе лідерство та відповідальність у підтримці України.

"Ми знаємо, що стоїть на кону", — зазначив Мішель.

Пізніше голова Європарламенту Роберта Мецола на пресконференції заявила, що “сьогодні — хороший день для Європи”.

“Протягом багатьох тижнів ми тримали наших українських друзів у напрузі, чи вдасться нам досягти угоди. І те, що вона була досягнута так рано, також є результатом важкої роботи, виконаної багатьма нашими лідерами для того, щоб довести її до резолюції, яка включає всі 27 (країн — ред.). Було б набагато менш ідеально, якби ми досягли домовленості з 26 (країнами-членами — ред.). І це було важливо для нас”, — сказала Мецола.

За її словами, для Європарламенту також було важливо, що в угоді про додатковий 50-мільярдний фонд для України він був взятий з коштів на Україну, “тому що це впливає на поточний діалог щодо фонду для України, який є важливим і впливає на швидкість, з якою ми приймемо рішення щодо цієї угоди”.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль подякував голові Євроради Шарлю Мішелю та лідерам держав-членів ЄС за непохитну підтримку України.

"Європейська рада підтримала створення нового фінансового інструменту для України Ukraine Facility. Рішення підтримали усі 27 країн-членів ЄС", — написав Шмигаль.

Він пояснив, що Ukraine Facility — це чотирирічна програма загальним обсягом 50 млрд євро. Значна частина цих коштів буде спрямована до держбюджету й допоможе у фінансуванні бюджетного дефіциту.

Ще один компонент програми передбачає створення спеціального інвестиційного інструменту для покриття ризиків у пріоритетних секторах. Він дозволить залучити додаткові кошти на інвестиції.

"Дуже важливо, що рішення було ухвалене всіма 27 лідерами. Це вкотре доводить потужну єдність Євросоюзу. Продовження фінансової підтримки ЄС для України зміцнить нашу довгострокову економічну та фінансову стабільність, що не менш важливо, ніж військова допомога та санкційний тиск на Росію", — заявив президент України Володимир Зеленський.

Програма фіндопомоги від ЄС для України

1. Європейська рада наголошує на необхідності забезпечити разом з партнерами стабільну, передбачувану та сталу фінансову підтримку України на період 2024-2027 років. Сприяти відновленню, реконструкції та модернізації країни, сприяти соціальній згуртованості та прогресивної інтеграції в ЄС, з огляду на можливе майбутнє членство в ЄС, буде створено Інструмент для України на період 2024-2027 років.

2. На період 2024-2027 років сума загальних ресурсів, наданих за допомогою механізму, не перевищуватиме 50 мільярдів євро, з яких:

33 мільярди євро у вигляді позик, гарантованих продовженням до 2027 року існуючої бюджетної гарантії Євросоюзу, понад ліміти, для фінансової допомоги Україні, доступної до кінця 2027 року.

17 мільярдів євро у формі безповоротної підтримки в рамках нового тематичного інструменту "Український резерв", створеного понад межі MFF на 2021-2027 роки. Потенційні доходи можуть бути отримані відповідно до відповідних правових актів ЄС щодо використання надзвичайні доходи, що утримуються приватними особами, що походять безпосередньо від знерухомлених активів Центрального банку РФ.

3. Щоб оптимізувати використання наявних сум, невикористані асигнування на взяття зобов'язань і платежі за цим інструментом будуть автоматично перенесені на наступний рік. Частина річної суми, що випливає з попереднього року, буде використана спочатку.

4. Європейська рада наголошує на необхідності посилення відповідальності України за зусилля з відновлення та реконструкції за допомогою плану, який має підготувати український уряд, який викладе порядок денний реформ та інвестицій в Україні на її шляху до вступу в ЄС. Ще до ухвалення плану заохочуватиметься найширша участь донорів за межами Європейського союзу в загальних зусиллях із відновлення та реконструкції України.

5. Передумовою для підтримки України в рамках механізму є те, що Україна продовжує підтримувати та поважати ефективні демократичні механізми, включаючи багатопартійний парламент системи, верховенства права, а також гарантувати дотримання прав людини, включаючи права осіб, які належать до меншин. Під час впровадження механізму ЄК та Україна вживають усіх належних заходів для захисту фінансових інтересів Євросоюзу, зокрема щодо запобігання, виявлення та виправлення шахрайства, корупції, конфлікту інтересів і порушень.

6. Єврорада відіграватиме ключову роль в управлінні Фондом в Україні. У цьому сенсі імплементаційне рішення ЄР ухвалюється кваліфікованою більшістю для ухвалення та внесення змін до плану щодо України, а також для затвердження та призупинення виплат на основі відповідних оцінок і пропозицій Європейської комісії.

7. На основі щорічного звіту ЄК про реалізацію механізму для України Європейська рада щороку проводитиме дебати щодо реалізації механізму з метою надання вказівок. У разі потреби через два роки Єврорада запропонує ЄК внести пропозицію для перегляду в контексті нової MFF.

Що відомо про блокування Угорщиною 50 мільярдів євро Україні

Раніше угорський прем'єр наклав вето на рішення щодо довгострокової програми бюджетної допомоги Україні обсягом 50 мільярдів євро від ЄС.

Джерела Суспільного інформували, що лідери 26 держав-членів Європейського союзу дійшли політичної згоди стосовно надання Україні допомоги у розмірі 50 мільярдів євро на 4 роки.