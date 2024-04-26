Від початку року Україна отримала від міжнародних партнерів 12 млрд доларів

Загалом від початку 2024 року Україна вже отримала близько 12 млрд доларів зовнішнього фінансування для покриття дефіциту бюджету.

Про це під час засідання уряду повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

"Ці кошти допомагають Україні фінансувати медичні послуги, зарплати лікарів і вчителів, соціальні програми", — зазначив він.

Шмигаль зокрема нагадав, що вчора Україна отримала 1,5 млрд євро від ЄС в межах нового інструменту Ukraine Facility, а незабаром також надійде майже 8 млрд доларів бюджетної підтримки від США.

"Вдячні нашим союзникам і партнерам за підтримку", — додав глава уряду.

Раніше очільник Національного банку Андрій Пишний заявив, що Україна у 2024 році може розраховувати на 38 мільярдів доларів зовнішньої фінансової підтримки.