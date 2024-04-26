НовиниВійнаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
Від початку року Україна отримала від міжнародних партнерів 12 млрд доларів
ДЕНИС ШМИГАЛЬЕКОНОМІКАКАБМІНБюджетЕкономікаПодіїВійна

Від початку року Україна отримала від міжнародних партнерів 12 млрд доларів

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Денис Шмигаль
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання уряду 26 квітня. Урядовий портал

Загалом від початку 2024 року Україна вже отримала близько 12 млрд доларів зовнішнього фінансування для покриття дефіциту бюджету.

Про це під час засідання уряду повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

"Ці кошти допомагають Україні фінансувати медичні послуги, зарплати лікарів і вчителів, соціальні програми", — зазначив він.

Шмигаль зокрема нагадав, що вчора Україна отримала 1,5 млрд євро від ЄС в межах нового інструменту Ukraine Facility, а незабаром також надійде майже 8 млрд доларів бюджетної підтримки від США.

"Вдячні нашим союзникам і партнерам за підтримку", — додав глава уряду.

Раніше очільник Національного банку Андрій Пишний заявив, що Україна у 2024 році може розраховувати на 38 мільярдів доларів зовнішньої фінансової підтримки.

Топ дня
Український військовий 93-ї бригади
"Рамштайн", США готують для України допомогу на $6 млрд. 793 день війни. Онлайн Важливо
Військовий у коридорі психіатричного відділення
"Я не спав 45 днів". Один день у відділенні психологічної реабілітації для військових Важливо
Ллойд Остін
Глава Пентагону підтвердив виділення 6 млрд доларів на виробництво зброї для України: перелік Важливо
Кирило Буданов
ГУР здійснило кібератаку на сервіси партії "Єдина Росія" — джерела
У Києві терміново евакуйовують дві лікарні: що сталося
У Києві терміново евакуйовують дві лікарні: що сталося

Вибір редакції
рятувальник в пожежній частині у Харкові
Сухі дні. Про що говорять харківські рятувальники, коли немає обстрілів
Жінка тягне тачку "кравчучку" у Херсоні
"Страшно, коли гупає дуже близько. Але ми вже і до цього звикли". Як в Херсон повертаються мешканці міста
Трамп в Манхеттенському кримінальному суді в Нью-Йорку 15 квітня 2024 року
Гроші за мовчання, штурм Капітолія, секретні документи. Які справи відкрили проти Трампа
піхотинець стрілецького батальйону чекає на пікап
"Ми полюємо на них, а вони на нас". Як прикордонники та піхота обороняють передній край на кордоні трьох областей
боєць батальйону Ахіллес готує безпілотник
"Найдивніше, що я бачив в моніторі — дорогу трупів": хто і як обороняє Часів Яр
Дізнайтесь більше
Денис Шмигаль
Шмигаль обговорив з міністром економіки Франції військові потреби України, зокрема посилення ППО
Денис Шмигаль
Якщо Україна програє війну, може розпочатися Третя світова — Шмигаль
Шмигаль, Єллен
Шмигаль і міністерка фінансів США обговорили посилення санкцій проти РФ
Шмигаль
"Розраховуємо на успішні результати для отримання четвертого траншу": Шмигаль зустрівся з директоркою МВФ
На початок