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Зеленський розповів, від чого залежить потужність війська та перехоплення ініціативи на фронті: назвав три пункти
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Зеленський розповів, від чого залежить потужність війська та перехоплення ініціативи на фронті: назвав три пункти

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Володимир Зеленський
Президент України Володимир Зеленський. ОПУ

Президент Володимир Зеленський заявив, що стабілізація на полі бою, потужність Сил оборони, перехоплення ініціативи та розгортання контрнаступальних дій залежать від трьох головних пунктів.

Про це глава держави повідомив під час пресконференції з генсекретарем НАТО Єнсом Столтенбергом, передає кореспондент Суспільного.

"Перший пункт — схвалення фінансової підтримки з боку партнерів, у тому ж числі й США. Другий — вчасне постачання зброї. І третій — поставка Україні "конкретного" озброєння", — сказав Зеленський.

На думку президента, що перший пункт, який був дуже складний, виконаний — є пакет і фінансова підтримка, отже можна розраховувати на ці гроші.

Глава держави зазначив, що наразі позитиву в другому пункті не побачив, утім поставки все ж "трішки" пішли. Водночас процес важливо прискорити.

Третій пункт, як пояснив Зеленський, є найважливішим. Президент підкреслив, що сьогодні також важливо, що саме Україна може отримати.

"І ось це "що" найголовніше. Я вже не говорю про четвертий пункт, просто зараз не місце: де ми можемо використовувати ту чи іншу зброю. Ми вдячні партнерам, але є ще два пункти важливі", — додав глава держави.

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