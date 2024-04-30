За останній рік Росія пришвидшила темпи виробництва зброї — Блінкен

Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що протягом останнього року РФ навчилась виробляти зброю та боєприпаси швидше, ніж будь-коли у своїй сучасній історії, зокрема з часу Холодної війни.

Про це очільник американського зовнішньополітичного відомства повідомив під час розмови з президентом Всесвітнього економічного форуму Берге Бренде в Саудівській Аравії.

Блінкен пояснив, що Росія змогла пришвидшити темпи виробництва зброї завдяки величезним поставкам верстатів, мікроелектроніки та оптики, переважно з Китаю.

"70% верстатів, 90% мікроелектроніки надходять з Китаю. Це товари подвійного призначення, але ми дуже чітко знаємо, куди йде так багато з них", — підкреслив держсекретар.

Глава відомства зазначив, що допомога Москві від Пекіна створює одразу дві проблеми:

дозволяє Росії продовжувати війну проти України;

сприяє відновленню оборонно-промислової бази РФ.

"Отже, у той самий час, коли Росія шукає кращі відносини з державами Європи, вона також підживлює найбільший виклик європейській безпеці з часів закінчення Холодної війни. І як я сказав своїм китайським колегам, ви не можете мати і те, і інше", — наголосив Блінкен.

Водночас держсекретар додав, що Китай не постачає РФ безпосередньо зброю, ракети та боєприпаси, як це роблять Іран та Північна Корея.

Однак Пекін надає "неоціненну підтримку" російській оборонно-промисловій базі, що допомагає Москві обходити санкції, експортний контроль та інші заходи, підсумував глава відомства.