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За останній рік Росія пришвидшила темпи виробництва зброї — Блінкен
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За останній рік Росія пришвидшила темпи виробництва зброї — Блінкен

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Ентоні Блінкен
Державний секретар США Ентоні Блінкен. AP/Alex Brandon

Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що протягом останнього року РФ навчилась виробляти зброю та боєприпаси швидше, ніж будь-коли у своїй сучасній історії, зокрема з часу Холодної війни.

Про це очільник американського зовнішньополітичного відомства повідомив під час розмови з президентом Всесвітнього економічного форуму Берге Бренде в Саудівській Аравії.

Блінкен пояснив, що Росія змогла пришвидшити темпи виробництва зброї завдяки величезним поставкам верстатів, мікроелектроніки та оптики, переважно з Китаю.

"70% верстатів, 90% мікроелектроніки надходять з Китаю. Це товари подвійного призначення, але ми дуже чітко знаємо, куди йде так багато з них", — підкреслив держсекретар.

Глава відомства зазначив, що допомога Москві від Пекіна створює одразу дві проблеми:

  • дозволяє Росії продовжувати війну проти України;
  • сприяє відновленню оборонно-промислової бази РФ.

"Отже, у той самий час, коли Росія шукає кращі відносини з державами Європи, вона також підживлює найбільший виклик європейській безпеці з часів закінчення Холодної війни. І як я сказав своїм китайським колегам, ви не можете мати і те, і інше", — наголосив Блінкен.

Водночас держсекретар додав, що Китай не постачає РФ безпосередньо зброю, ракети та боєприпаси, як це роблять Іран та Північна Корея.

Однак Пекін надає "неоціненну підтримку" російській оборонно-промисловій базі, що допомагає Москві обходити санкції, експортний контроль та інші заходи, підсумував глава відомства.

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